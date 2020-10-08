رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

ما حكم نشر الوصفات الطبية من غير المتخصصين؟.. المفتي يجيب

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 04:42 م
الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام
أميرة العناني
طباعة
رد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على سؤال نشر على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، يدور حول حكم نشر الوصفات الطبية من غير المتخصصين.

وجاءت إجابة الدكتور شوقي علام كالآتي: "أرشدنا الشرع الشريف إلى اتباع المصادر حال السؤال والاستفسار، فأمرنا بسؤال أهل الذكر إذا خفي علينا شئ، فقال تعالى: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (43)» سورة النحل، وأهل الذكر هم أهل التخصص والعلم والخبرة".

وأضاف:«وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من تطبب غير الطبيب وتصدره علاج الناس من غير أهلية لذلك، وأخبر أن فاعل ذلك متحمل تبعات فعله وآثار تصرفه، ولا يشفع له حسن القصد، ويقول الرسول: «مَنْ تَطَبَّبَ، وَلَمْ يَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ بِالطِّبِّ مَعْرُوفًا، فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا؛ فَهُوَ ضَامِنٌ».

ومعنى التطبب، هو الإقدام على ممارسة الطب مع الجهل بهذه الممارسة، ولفظة تطبب تدل على تكلف الشئ والدخول فيه بعُسر وكُلفة، وأنه ليس من أهله.

والتكلم بغير علم في العلوم الطبية لا تقل خطورته عن التدخل بغير علم في العلوم الدينية، حيث إن التجرؤ في علوم الدين بغير علم يؤول إلى فساد إلى الاعتقاد والدين، والتجرؤ في العلوم الطبية وكل ما يتعلق بأمن الإنسان وحياته، من طب وصيدلة وهندسة، قد يؤول إلى فساد في الأنفس، وقد يُعرض حياة الإنسان إلى الخطر.

ووصف غير المختصين لمهنة الطب الأدوية للمرضى أو تقديم النصح لهم هو من باب التكلم بغير علم، وهو نوع من الفساد في الأرض، وهو نوع من الترويج للكذب والباطل في المجتمع.

ولا يحق لغير الطبيب، صيدليًا كان أو غيره، أن يتجاوز مهام عمله، ويصف الدواء للمرضى، استنادًا على ما جرت عليه عادة الأطباء من وصف أدوية معينة لأعراض معينة.

ونشر الوصفات الطبية للوقاية من فيروس كورونا، من غير المختصين دون التثبت من جدواها أمر مذموم، وناشر هذه الوصفات الطبية داخل في حيز الخطر، ولا يشفع له حُسن القصد، ولا يجوز لغير الطبيب التجرؤ على وصف دواءٍ لمريض.

موضوعات متعلقة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

أمطار رعدية وشبورة.. تفاصيل طقس الخميس

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020.. اللينك وخطوات الاستعلام عبر الموقع الرسمي

إصابة 20 عاملاً في تسريب كلور بمحطة «السلامية» بقنا

الصور

image description

تحرير 49 محضرًا تموينيًا خلال حملة تفتيشية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد العمل بالمرحلة الأولى من مشروع تبطين التبرع

image description

مستشفى دمياط التخصصي يستقبل 19618 مريضا خلال شهر

image description

الأهلي «يُشعل» إنبي بثلاثية

image description

حريق ضخم فى عقار سكنى بدمياط

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

تحريات «عنتيل الجيزة».. صور وفيديوهات لـ16 سيدة «متزوجة وعزباء وفتاة ليل»

حار نهارًا وشبورة مائية.. تفاصيل طقس الجمعة

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيرين عبدالنور: أنتظر النص المناسب للعودة إلى مصر

منوعات

دراسة جديدة: كورونا غيّر سلوكيات التسوق عبر الإنترنت

محكمة العدل الأوروبية تؤيد حظر فرنسا بعض المبيدات

شباب العرب يريدون الهجرة.. والإمارات وجهتهم المفضلة

أكثر مغنيات العالم «ربحًا» تدعم بايدن لـ«البدء» بشفاء أميركا

أيام زمان

«لم تخف أو تبكي».. كيف وصفت جيهان السادات لحظات الرئيس الأخيرة؟

كيف «زحلق» أنور وجدي والد ليلى فوزي من موقع التصوير ليقبّلها؟

«بكيت عندما عرفت أن مسرح رمسيس سيهدم».. اعترافات يوسف وهبي

«من عشاق عبد الوهاب وأم كلثوم».. الوجه الآخر لـ«الشيخ كشك»

مقالات الرأي
أحمد عبد المجيد
شركة وطنية للاستكشاف الجيوفيزيائي.. هل يتحقق الحلم؟
ماجد حبته
فرنسا والإسلام.. تركيا والأزهر!
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الانتصار الأكتوبري.. ومضخة الانتماء!
أحمد بهاء الدين شعبان
الجيل الذى حارب من أجل الحرب
المزيد

الثقافة

انطلاق الأسبوع الـ12 لمشروع أهل مصر للدمج الثقافى

«الثقافة السينمائية» تحتفل بالذكرى 47 لنصر أكتوبر

كيف ساهم «المرض النفسي» في تحفيز إبداع لويز جلوك الفائزة بنوبل؟

حاصدة نوبل.. «جلوك» أصيبت بمرض نفسي وأصبحت من أبرز مثقفي أمريكا