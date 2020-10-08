ما حكم نشر الوصفات الطبية من غير المتخصصين؟.. المفتي يجيب

رد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على سؤال نشر على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، يدور حول حكم نشر الوصفات الطبية من غير المتخصصين.وجاءت إجابة الدكتور شوقي علام كالآتي: "أرشدنا الشرع الشريف إلى اتباع المصادر حال السؤال والاستفسار، فأمرنا بسؤال أهل الذكر إذا خفي علينا شئ، فقال تعالى: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (43)» سورة النحل، وأهل الذكر هم أهل التخصص والعلم والخبرة".وأضاف:«وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من تطبب غير الطبيب وتصدره علاج الناس من غير أهلية لذلك، وأخبر أن فاعل ذلك متحمل تبعات فعله وآثار تصرفه، ولا يشفع له حسن القصد، ويقول الرسول: «مَنْ تَطَبَّبَ، وَلَمْ يَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ بِالطِّبِّ مَعْرُوفًا، فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا؛ فَهُوَ ضَامِنٌ».ومعنى التطبب، هو الإقدام على ممارسة الطب مع الجهل بهذه الممارسة، ولفظة تطبب تدل على تكلف الشئ والدخول فيه بعُسر وكُلفة، وأنه ليس من أهله.والتكلم بغير علم في العلوم الطبية لا تقل خطورته عن التدخل بغير علم في العلوم الدينية، حيث إن التجرؤ في علوم الدين بغير علم يؤول إلى فساد إلى الاعتقاد والدين، والتجرؤ في العلوم الطبية وكل ما يتعلق بأمن الإنسان وحياته، من طب وصيدلة وهندسة، قد يؤول إلى فساد في الأنفس، وقد يُعرض حياة الإنسان إلى الخطر.ووصف غير المختصين لمهنة الطب الأدوية للمرضى أو تقديم النصح لهم هو من باب التكلم بغير علم، وهو نوع من الفساد في الأرض، وهو نوع من الترويج للكذب والباطل في المجتمع.ولا يحق لغير الطبيب، صيدليًا كان أو غيره، أن يتجاوز مهام عمله، ويصف الدواء للمرضى، استنادًا على ما جرت عليه عادة الأطباء من وصف أدوية معينة لأعراض معينة.ونشر الوصفات الطبية للوقاية من فيروس كورونا، من غير المختصين دون التثبت من جدواها أمر مذموم، وناشر هذه الوصفات الطبية داخل في حيز الخطر، ولا يشفع له حُسن القصد، ولا يجوز لغير الطبيب التجرؤ على وصف دواءٍ لمريض.