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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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الصحة العالمية: فجوات التمويل أضعفت خدمات الصحة النفسية فى إفريقيا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 04:55 م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
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قالت منظمة الصحة العالمية إن جائحة "كورونا" وفجوات التمويل الحرجة أضعفت خدمات الصحة النفسية في قارة إفريقيا وفى وقت يرتفع الطلب على هذه الخدمات.

وأشار تقرير للمنظمة إلى أن المسح الذى اشتمل على 28 دولة إفريقية أفاد بلاغات 37 % من البلدان التي شاركت فيه بأن خطط الاستجابة للصحة العقلية ممولة جزئيًا، وأفاد 37% آخرون بعدم وجود أموال على الإطلاق.

من جانبها قالت الدكتورة ماتشيديسو مويتىو مدير عام المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية: إن العزلة وفقدان الدخل ووفاة الأحباء إضافة إلى الوابل من المعلومات حول مخاطر فيروس كورونا يمكن أن تثير مستويات التوتر وتؤدي إلى حالات الصحة العقلية أو تفاقم الحالات الحالية.

وأضافت أن الجائحة كشفت عن أن الصحة العقلية يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من الخدمات الصحية أثناء الفاشيات وحالات الطوارئ.

وأوضح تقرير للمنظمة أن الدراسات الحديثة عن إفريقيا ووباء كورونا كشفا أن البلدان الإفريقية تحتل 15 مركزًا الأعلى من بين 30 دولة على مستوى العالم فى حالات الانتحار لكل مائة ألف شخص.

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