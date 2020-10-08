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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يزور المنيا (صور)

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 04:52 م
جون بارسا
جون بارسا
عبدالناصر محمد
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التقي جون بارسا، القائم بأعمال رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية، وكبير المستشارين لشئون الحرية الدينية الدولية اليوم، وسماح نوركويست، ونائب مساعد الرئيس سارة ماكين، في محافظة المنيا، الشركاء المحليين للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم الحرية الدينية والتنمية الاقتصادية بالمنطقة.

ورافق الوفد السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، والتقى بممثلي الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية (CEOSS)، والشباب، والقيادات الدينية المحليين للتعرف عن كيف أسهمت 10 سنوات  من جهود الوكالة في مساعدة الفئات المختلفة على العمل معًا لتعزيز فرص الحصول على التعليم والوظائف المناسبة والرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجًا.

والتقى الوفد بعدد من فتيات المحافظة ممن حصلن على منح دراسية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للدراسة في الجامعات المصرية، شاركت الفتيات تجاربهن كيف ساعدتهم المنح الدراسية في اكتساب الخبرة والمهارات العملية والثقة بالنفس للنجاح في حياتهن المهنية ويصبحن قادة المستقبل.

وقدمت الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، منحًا دراسية إلى 4000 طالب وطالبة على مدى الأربعين عامًا الماضية وتدريب الطلاب المصريين على المهارات التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل.

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