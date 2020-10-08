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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير الرى ومحافظ مطروح يلتقيان عمد ومشايخ سيوة لبحث مشكلة الصرف الزراعى

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 04:36 م
جولة وزير الرى ومحافظ
جولة وزير الرى ومحافظ مطروح
ياسمين شعيب
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التقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، خلال زيارتهما لسيوة عددًا من مشايخ وأهالي سيوة، وذلك في قاعة مركز الصناعات الحرفية وسط ترحيب من أهالي الواحة.

واستعرض اللقاء عددًا من المقترحات والحلول التي تم التوصل إليها لمعالجة ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعى خلال الجولة الميدانية على عدد من المواقع والبحيرات المتضررة بالواحة، وتم بحث كل مقترح على حدة من جميع الجوانب ومدى فاعليته العاجلة أو الآجلة والفائدة والتكلفة.

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