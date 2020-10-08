وزير الرى ومحافظ مطروح يلتقيان عمد ومشايخ سيوة لبحث مشكلة الصرف الزراعى

التقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، خلال زيارتهما لسيوة عددًا من مشايخ وأهالي سيوة، وذلك في قاعة مركز الصناعات الحرفية وسط ترحيب من أهالي الواحة.واستعرض اللقاء عددًا من المقترحات والحلول التي تم التوصل إليها لمعالجة ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعى خلال الجولة الميدانية على عدد من المواقع والبحيرات المتضررة بالواحة، وتم بحث كل مقترح على حدة من جميع الجوانب ومدى فاعليته العاجلة أو الآجلة والفائدة والتكلفة.