انطلاق الأسبوع الـ12 لمشروع أهل مصر للدمج الثقافى

انطلقت اليوم الخميس، أولى فعاليات الأسبوع الثانى عشر من مشروع أهل مصر "الدمج الثقافي"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة لدمج أطفال مصر من المحافظات الحدودية ثقافيًا مع أطفال مصر من القاهرة، وذلك باستضافة أطفال شلاتين وأبو رماد وحلايب، وتستمر فعالياته حتى أكتوبر المقبل.يمثل هذا الأسبوع مرحلة جديدة في المشروع الذي يستهدف التوعية بمخاطر فيروس كورونا المستجد وكيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، لحماية الأولاد وتثقيف النشء وإيجاد تبادل ثقافي والتعرف على آثار مصر في شتى المحافظات، سعيًا لتأصيل القيم الإيجابية مثل قبول الآخر والاحتواء والاعتزاز بالوطن والفخر بتاريخه، بالإضافة لتعلم مهارات وحرف بيئية يمكن استغلالها لإقامة مشاريع يدوية صغيرة سعيًا لجيل مثقف واع سوى قادر على الإنتاج وتحمل المسئولية.و يتضمن الأسبوع عددًا من الزيارات الميدانية والورش الفنية والثقافية المنفذة خلال تلك الفترة، لتعكس انطباع الأطفال عن الحضارة المصرية وترسخ مبادئ المحبة والمؤاخاة.