رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

انطلاق الأسبوع الـ12 لمشروع أهل مصر للدمج الثقافى

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 04:54 م
الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
جمال عاشور
طباعة
انطلقت اليوم الخميس، أولى فعاليات الأسبوع الثانى عشر من مشروع أهل مصر "الدمج الثقافي"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة لدمج أطفال مصر من المحافظات الحدودية ثقافيًا مع أطفال مصر من القاهرة، وذلك باستضافة أطفال شلاتين وأبو رماد وحلايب، وتستمر فعالياته حتى أكتوبر المقبل.

يمثل هذا الأسبوع مرحلة جديدة في المشروع الذي يستهدف التوعية بمخاطر فيروس كورونا المستجد وكيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، لحماية الأولاد وتثقيف النشء وإيجاد تبادل ثقافي والتعرف على آثار مصر في شتى المحافظات، سعيًا لتأصيل القيم الإيجابية مثل قبول الآخر والاحتواء والاعتزاز بالوطن والفخر بتاريخه، بالإضافة لتعلم مهارات وحرف بيئية يمكن استغلالها لإقامة مشاريع يدوية صغيرة سعيًا لجيل مثقف واع سوى قادر على الإنتاج وتحمل المسئولية.

و يتضمن الأسبوع عددًا من الزيارات الميدانية والورش الفنية والثقافية المنفذة خلال تلك الفترة، لتعكس انطباع الأطفال عن الحضارة المصرية وترسخ مبادئ المحبة والمؤاخاة.

موضوعات متعلقة

نتيجة منحة جامعة بدر 2020

أمطار رعدية وشبورة.. تفاصيل طقس الخميس

دروس خصوصية VS مجموعات تقوية: مَن ينتصر في المعركة؟

حار نهارًا وشبورة مائية.. تفاصيل طقس الجمعة

الصور

image description

تحرير 49 محضرًا تموينيًا خلال حملة تفتيشية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد العمل بالمرحلة الأولى من مشروع تبطين التبرع

image description

مستشفى دمياط التخصصي يستقبل 19618 مريضا خلال شهر

image description

الأهلي «يُشعل» إنبي بثلاثية

image description

حريق ضخم فى عقار سكنى بدمياط

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

تحريات «عنتيل الجيزة».. صور وفيديوهات لـ16 سيدة «متزوجة وعزباء وفتاة ليل»

حار نهارًا وشبورة مائية.. تفاصيل طقس الجمعة

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيرين عبدالنور: أنتظر النص المناسب للعودة إلى مصر

منوعات

دراسة جديدة: كورونا غيّر سلوكيات التسوق عبر الإنترنت

محكمة العدل الأوروبية تؤيد حظر فرنسا بعض المبيدات

شباب العرب يريدون الهجرة.. والإمارات وجهتهم المفضلة

أكثر مغنيات العالم «ربحًا» تدعم بايدن لـ«البدء» بشفاء أميركا

أيام زمان

«لم تخف أو تبكي».. كيف وصفت جيهان السادات لحظات الرئيس الأخيرة؟

كيف «زحلق» أنور وجدي والد ليلى فوزي من موقع التصوير ليقبّلها؟

«بكيت عندما عرفت أن مسرح رمسيس سيهدم».. اعترافات يوسف وهبي

«من عشاق عبد الوهاب وأم كلثوم».. الوجه الآخر لـ«الشيخ كشك»

مقالات الرأي
أحمد عبد المجيد
شركة وطنية للاستكشاف الجيوفيزيائي.. هل يتحقق الحلم؟
ماجد حبته
فرنسا والإسلام.. تركيا والأزهر!
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الانتصار الأكتوبري.. ومضخة الانتماء!
أحمد بهاء الدين شعبان
الجيل الذى حارب من أجل الحرب
المزيد

الثقافة

انطلاق الأسبوع الـ12 لمشروع أهل مصر للدمج الثقافى

«الثقافة السينمائية» تحتفل بالذكرى 47 لنصر أكتوبر

كيف ساهم «المرض النفسي» في تحفيز إبداع لويز جلوك الفائزة بنوبل؟

حاصدة نوبل.. «جلوك» أصيبت بمرض نفسي وأصبحت من أبرز مثقفي أمريكا