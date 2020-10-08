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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«كينزو» تعرض أول مجموعاتها بعد وفاة مؤسسها بفيروس كورونا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:23 م
كينزو تاكادا
كينزو تاكادا
سلمى بدر
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رحل، أمس، مصمم الأزياء الياباني "كينزو تاكادا" مؤسس دار الأزياء والعلامة التجارية العالمية "كينزو"، عن عمر يناهز الـ81 عامًا، بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، لتفقد الدار مؤسسها ومديرها الإبداعي، تزامنا مع عرض مجموعتها الجديدة لموسم فصلي ربيع وصيف عام 2021 خلال فعاليات أسبوع الموضة بباريس، وتمحورت حول الواقع الذي نعيشه في ظل انتشار الوباء.

هذه المجموعة صممها المدير الإبداعي للدار فيليب أوليفيرا بابتيستا، غير أنه لم يتصور أن إطلاقها سيكون في وقت تخسر فيه الدار كينزو تاكادا بكل ما يمثله في عالم الموضة، وقد هيمن شكل وتأثير الوباء على مجموعات أزياء ربيع وصيف 2021، سواء التي عرضت في ميلانو أو باريس.

أطلق على المجموعة اسم "Bee A Tiger"، هكذا سماها فيليب، من خلال تلاعب بسيط في الكلمات، حيث استبدل كلمة "Be" أي "كُن" بكلمة "Bee" أي النحل، وهدفه من ذلك توجيه رسالتين:

- نحتاج في زمن الوباء أن نستوحي من النحل تحديدًا التنظيم وكيفية حماية عالمنا.
- لا يمكن الاستسلام للوباء، علينا أن نكون أقوياء تمامًا كالنمور.

وقد استوحى فيليب الاستايل الأساسي لأزياء المجموعة من مربي النحل، حيث رأينا القبعات ذات الحجم الكبير والتي تنسدل منها الخامات تمامًا مثل قبعات العاملين في مجال تربية النحل، وقد رأى فيليب في هذه الملابس الواقية أيضًا ضرورة في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث نحن بأمس الحاجة للتباعد الاجتماعي وتفادي التلامس.

إلا أن مربي النحل لم يكونوا وحدهم مصدر الوحي لفيليب، بل الوباء نفسه ايضًا بما يحمله من تناقضات في عالمنا الحالي، فبحسب تعبيره الخاص: "العالم ضائع، وكل واحد منا يحاول إيجاد معنى أو نظام محتمل فيه"، لذلك جمع المدير الإبداعي بين خطين متساويين في المجموعة الواقعية التي تحمل المرارة دون شكّ وبعض الأمل الذي نتمسك به كبشر رغم كل التحديات.

فالواقعية برزت من خلال النقوشات التي ميزت دار كينزو، وتحديدًا الأزهار التي بدت باكية في مجموعة ربيع وصيف 2021 بدل أن تكون متفتحة بفرح، فيما أضفى لمسة مستوحاة من موسيقى البانك إلى أزياء أخرى بهدف ضخ جرعة من الإيجابية والتمرد على الواقع الحالي المفروض علينا، المجموعة كانت عبارة عن فرحة لكن أيضًا فيها كآبة، إيجابية لكن دون إخفاء القلق الواقعي الذي نعيشه.

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