كيف يستفيد أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقرض البنك الأوروبي؟

البنك الأوروبي

كيف يضمن البنك وصول القرض لمستحقيه؟

يسعى كثيرون من الشباب إلى تحقيق حلم تدشين مشروعات خاصة يحققون من خلالها مكاسب مادية تغنيهم من العمل لدى الغير، وتتنوع المشاريع بين صغيرة ومتوسطة في مجالات الصناعة والتجارة وغيرها، لكن يقف رأس المال حائلا يحول دون تحقيق الحلم المشروع.يخشى البعض من الاقتراض خوفًا السجن إذا فشل المشروع، مما يجعلهم يعدلون عن فكرة المشروعالخاص والتي يمكن أن تحقق فائدة كبيرة حال تنفيذها للشباب والدولة على السواء.وفجرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مفاجأة سارة بأعلانها أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سيضخ استثمارات بقيمة 50 مليون دولار؛ لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.وأكدت أن الاستثمار الجديد يستهدف توفير السيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا، مشيرة إلى أن المشروع الجديد للبنك الأوروبي يأتي ضمن إطار استراتيجية سرد المشاركات الدولية، المبنية على 3 محاور رئيسية هي: المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.مؤسسة للإقراض غير ربحية في الاتحاد الأوروبي، تأسس عام 1958 تحت اتفاقية "روما كبنك" يدار بعقد يكون فيه المساهمون هم الدول الأعضاء، يستخدم العمليات التمويلية ليُحدث التكامل الأوروبي والتماسك الاجتماعي.ويقول وائل النحاس، خبير اقتصادي، إن البنك الأوروبي له دور كبير في عملية التمنية، فهو يتيح للمستفيدين من القروض السداد على فترات بعيدة المدى بفوائد شبه صفرية، ويختص بالمشاريع التنموية التي تخدم الدول التي تقام فيها تلك المشاريع من بنية تحتية وغيرها من المشروعات التي تعود بالنفع على الدولة والمواطن.وأكد النحاس، لـ"الدستور" أن البنك الدولي يختلف عن غيره من البنوك بأنه تنموي في المقام الأول، فائدته تكاد تكون معدومة، بالإضافة إلى أنه يمنح المواطن أو صاحب القرض فرصة للسداد على فترات طويلة ومتوسطة الأجل على عكس البنوك الأخرى صاحبة الفترات الزمنية المحددة والقريبة والفوائد الكبيرة.قال مدحت نافع، خبير اقتصادي، إن القروض التي تقدمها مثل هذه البنوك لا يمكن لها أن تتواصل مع المواطن بشكل مباشر، ومن ثم يمكن أن تقع في قبضة بعض من الشركات الكبرى ولا تحقق الأهداف المرجوة لها.وأضاف لـ"الدستور"، أنه يمكن التغلب على ذلك من خلال قيام البنوك بتوزيع حصة القرض على البنوك الصغيرة داخل الدولة محددة لها الشروط التي يعمل البنك على التحقق منها ومن ثم إيصال الدعم والقرض إلى مستحقيه من الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأشار إلى إمكانية وصول هذه القروض إلى المواطن منخلال وزارة المالية، التي تحدد على المواطن وتشترط عليه معرفة حجم المشروع والذي من المفترض أن يكون في إطار المنحة التي يقدمها البنك الأوربي، ومن تنطبق عليه الشروط يحصل فورًا على القرض.