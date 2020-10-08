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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عرض «اللعب فوق جبال النوبة» في مهرجان أفلام الإنتاج المتميز

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 04:37 م
اللعب فوق جبال النوبة
اللعب فوق جبال النوبة
منار إبراهيم
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يعرض المهرجان الأول لأفلام الإنتاج المتميز بقطاع قنوات النيل المتخصصة بالهيئة الوطنية للإعلام، الفيلم الروائى القصير "اللعب فوق جبال النوبة"، غدًا الجمعة، في مقر قصر السينما بجاردن سيتي الساعة السابعة مساءً.

ويتناول الفيلم قصة فتاة نصف نوبية ونصف قاهرية ومعاناتها في الإقامة مع جدتها العجوز في إطار من الالتزامات وفرض عادات وتقاليد لم تألفها من قبل، وهو من بطولة حنان مطاوع وقصة إدريس علي وإخراج حسن عيسي وحاز على العديد من الجوائز الدولية.

وعبر المخرج حسن عيسى عن سعادته بعرض الفيلم بهذا المهرجان الذى يُعد نافذة ثقافية وفنية جديدة لقطاع قنوات النيل المتخصصة لعرض أعمال إدارة الإنتاج المتميز للجمهور من خلال دور عرض وزارة الثقافة.

يذكر أن اللجنة المنظمة للمهرجان برئاسة المخرج أسامة بهنسي والمخرج عادل العبساوى اختارت 13
فيلمًا وثائقيًا وروائيًا قصيرًا تعرض على مدار أسبوع كامل في الفترة من 7 إلى 13 أكتوبر الجاري، بقصر ثقافة السينما في جاردن سيتي، وتقدم هذه العروض مجانًا للجمهور.

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