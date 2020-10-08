عرض «اللعب فوق جبال النوبة» في مهرجان أفلام الإنتاج المتميز

يعرض المهرجان الأول لأفلام الإنتاج المتميز بقطاع قنوات النيل المتخصصة بالهيئة الوطنية للإعلام، الفيلم الروائى القصير "اللعب فوق جبال النوبة"، غدًا الجمعة، في مقر قصر السينما بجاردن سيتي الساعة السابعة مساءً.ويتناول الفيلم قصة فتاة نصف نوبية ونصف قاهرية ومعاناتها في الإقامة مع جدتها العجوز في إطار من الالتزامات وفرض عادات وتقاليد لم تألفها من قبل، وهو من بطولة حنان مطاوع وقصة إدريس علي وإخراج حسن عيسي وحاز على العديد من الجوائز الدولية.وعبر المخرج حسن عيسى عن سعادته بعرض الفيلم بهذا المهرجان الذى يُعد نافذة ثقافية وفنية جديدة لقطاع قنوات النيل المتخصصة لعرض أعمال إدارة الإنتاج المتميز للجمهور من خلال دور عرض وزارة الثقافة.يذكر أن اللجنة المنظمة للمهرجان برئاسة المخرج أسامة بهنسي والمخرج عادل العبساوى اختارت 13فيلمًا وثائقيًا وروائيًا قصيرًا تعرض على مدار أسبوع كامل في الفترة من 7 إلى 13 أكتوبر الجاري، بقصر ثقافة السينما في جاردن سيتي، وتقدم هذه العروض مجانًا للجمهور.