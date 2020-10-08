من هى إيمانويل مارى شاربنتييه الفرنسية صاحبة نوبل فى الكيمياء؟

حصلت الفرنسية إيمانويل ماري شاربنتييه مع عالمة أمريكية على جائزة نوبل للكيمياء 2020، لتطويرها طريقة لتحرير الجينوم، وهو إنجاز عالمي في علوم الوراثة.

وترصد«الدستور» في السطور التالية أبرز المعلومات عنها:

- ولدت في 11 ديسمبر 1968 في جوفيسي سور أورج في فرنسا.

- عالمة مناعة ووراثة وأستاذة جامعية وعالمة كيمياء حيوية وأحياء دقيقة فرنسية.

- في عام 2011، بدأت العالمة الفرنسية شاربنتييه، من وحدة ماكس بلانك لعلوم مسببات الأمراض في برلين، التعاون مع العالمة الأمريكية دودنا، من جامعة كاليفورنيا، بيركلي، لإعادة إنشاء "المقص الجيني" للبكتيريا في أنبوب اختبار. كما عملتا على تبسيط المكونات الجزيئية للمقص بحيث يسهل استخدامها.

- منذ عام 2015، تشغل منصب مدير معهد ماكس بلانك لبيولوجيا العدوى في برلين.

- في عام 2018 أسست معهد أبحاث مستقل، وحدة ماكس بلانك لعلوم مسببات الأمراض.

- عضو في أكاديمية العلوم وأكاديمية التكنولوجيا.