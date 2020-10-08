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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الأقصر يخضع للكشف الطبى بمبادرة «100 مليون صحة»

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:22 م
مصطفى ألهم
مصطفى ألهم
هدى الأمير
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حرص المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر على التسجيل والكشف في مبادرة "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى، مع محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، والسكرتير العام بالمحافظة محمد عبد الفتاح آدم، والسكرتير المساعد لواء دكتور عماد أبوالعزايم، والعديد من العاملين بديوان عام المحافظة.

وكان ذلك من خلال وحدة متنقلة تابعة لمبادرة "100 مليون صحة"، وتضم من وزارة الصحة كلا من الدكتور سيد العباسي مشرف مركزي الوزارة، والدكتورة نرمين أحمد منسق مركزي الوزارة، والدكتورة فيولا عزت منسق المبادرة بالمحافظة.

ويأتي ذلك تحت إشراف الدكتور الطاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة إلهام محمد وكيل المديرية، لدعم وصول المبادرة لجميع العاملين بالهيئات العامة والخاصة.

وتستهدف المبادرة كل من الفئات العمرية فوق 40 عامًا، وجميع المواطنين من عمر 18 إلى 40 عامًا، والتي سبق تسجيلهم لقاعدة بيانات "100 مليون صحة" السابقة بارتفاع السكر أو الضغط.

وتعمل المبادرة علي الكشف المبكر للسكر والضغط، والكشف المبكر للاعتلال الكلوي، وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وصرف العلاج بشكل دوري، والتوعية الصحية لجميع المواطنين.

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