محافظ الأقصر يخضع للكشف الطبى بمبادرة «100 مليون صحة»
الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:22 م
هدى الأميرطباعة
حرص المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر على التسجيل والكشف في مبادرة "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى، مع محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، والسكرتير العام بالمحافظة محمد عبد الفتاح آدم، والسكرتير المساعد لواء دكتور عماد أبوالعزايم، والعديد من العاملين بديوان عام المحافظة.
وكان ذلك من خلال وحدة متنقلة تابعة لمبادرة "100 مليون صحة"، وتضم من وزارة الصحة كلا من الدكتور سيد العباسي مشرف مركزي الوزارة، والدكتورة نرمين أحمد منسق مركزي الوزارة، والدكتورة فيولا عزت منسق المبادرة بالمحافظة.
ويأتي ذلك تحت إشراف الدكتور الطاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة إلهام محمد وكيل المديرية، لدعم وصول المبادرة لجميع العاملين بالهيئات العامة والخاصة.
وتستهدف المبادرة كل من الفئات العمرية فوق 40 عامًا، وجميع المواطنين من عمر 18 إلى 40 عامًا، والتي سبق تسجيلهم لقاعدة بيانات "100 مليون صحة" السابقة بارتفاع السكر أو الضغط.
وتعمل المبادرة علي الكشف المبكر للسكر والضغط، والكشف المبكر للاعتلال الكلوي، وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وصرف العلاج بشكل دوري، والتوعية الصحية لجميع المواطنين.
وكان ذلك من خلال وحدة متنقلة تابعة لمبادرة "100 مليون صحة"، وتضم من وزارة الصحة كلا من الدكتور سيد العباسي مشرف مركزي الوزارة، والدكتورة نرمين أحمد منسق مركزي الوزارة، والدكتورة فيولا عزت منسق المبادرة بالمحافظة.
ويأتي ذلك تحت إشراف الدكتور الطاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة إلهام محمد وكيل المديرية، لدعم وصول المبادرة لجميع العاملين بالهيئات العامة والخاصة.
وتستهدف المبادرة كل من الفئات العمرية فوق 40 عامًا، وجميع المواطنين من عمر 18 إلى 40 عامًا، والتي سبق تسجيلهم لقاعدة بيانات "100 مليون صحة" السابقة بارتفاع السكر أو الضغط.
وتعمل المبادرة علي الكشف المبكر للسكر والضغط، والكشف المبكر للاعتلال الكلوي، وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وصرف العلاج بشكل دوري، والتوعية الصحية لجميع المواطنين.