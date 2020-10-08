«الزراعة» تنظم دورتين حول الاستخدام الآمن لمبيدات الحشائش

ينظم المعمل المركزى لبحوث الحشائش التابع لوزارة الزراعة، دورتين تدريبتين تحت عنوان "الاستخدام الصحيح والآمن لمبيدات الحشائش" بمحافظة الإسماعيلية خلال الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر 2020، وبمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر.وقال الدكتور عبده إسماعيل، مدير المعمل المركزى لبحوث الحشائش، إن هذه الدورات تأتي بناء على توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وتعليمات الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، وبالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية.وأضاف مدير المعمل أن التدريب سيتناول أهم الحشائش المنتشرة فى المحاصيل الشتوية المختلفة والخسائر التى تحدثها وكيف يمكن تقسيمها، وآلات الرش وكيفية معايرتها والاحتياطات الواجب مراعاتها عند رش مبيدات الحشائش، وأهم التوصيات الفنية لمبيدات الحشائش الموصى بها فى المحاصيل الحقلية والبستانية والخضر.ومن جهته أشار الدكتور عادل عمران، وكيل المعمل لشئون الإرشاد والتدريب، أن هذه الدورات تهدف لتوعية المزارعين والمهندسين الزراعيين بالخسائر التى تسببها الحشائش للإنتاج الزراعي وكيفية التعرف عليها والطرق المختلفة لإدارتها والاحتياطات الواجب مراعاتها عند رش مبيدات الحشائش، لافتًا إلى أنه يتم إشراك 30 متدربًا في الدورة الواحدة، من مهندسين زراعيين ومزارعين.