«لقاء الجمهورية» يدعو للإسراع في تشكيل حكومة لبنانية

أكد "لقاء الجمهورية" اللبناني - تيار سياسي برئاسة الرئيس السابق ميشال سليمان- ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على التعامل مع الأزمات المتعددة التي يمر بها لبنان وتنفيذ الإصلاحات اللازمة، محذرا من أن عدم اكتمال المؤسسات الدستورية للدولة بحكومة من هذا النوع، سيُعزز الانفلات بكافة جوانبه لاسيما الشق الأمني.وأبدى "لقاء الجمهورية" في بيان له، اليوم، دهشة بالغة إزاء أن تُعقد المؤتمرات الدولية لدعم لبنان في سبيل مساعدته على الخروج من أزماته وبدء المفاوضات لترسيم الحدود الجنوبية المتنازع عليها مع إسرائيل، في حين يصطدم تأليف الحكومة بمتطلبات القوى السياسية اللبنانية ورغبات التسلط ونوايا المحاصصة وتبادل الاتهامات وتقاذف المسؤوليات.وأشار إلى أن تراخي السلطة ينعكس سلبا على أداء المؤسسات الأمنية، وأن الخاسر الأكبر هو المواطن اللبناني الذي يدفع ضريبة النزاعات ويتحمل أعباء إهدار الوقت واستنزاف ما بقي في خزائن الدولة، في حين يُنظم السلاح غير الشرعي الكرنفالات والمعارض ماسحا ما تبقى من هيبة الدولة من دون حسيب ولا رقيب" بحسب البيان.وتشهد مدينة بعلبك في محافظة بعلبك الهرمل - شمالي شرق البلاد-، انفلاتا أمنيا وانتشارا واسعا للسلاح بقيام عشائر مسلحة بعروض شبه عسكرية، يحمل فيها المسلحون الأسلحة النارية الآلية الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية، وتتحرك فيها قوافل آليات مسلحة تحمل صواريخ ثقيلة، وتصوير أفراد من العشائر المسلحة هذه المشاهد بصورة علنية في تحد للدولة اللبنانية.واضُطر الجيش اللبناني أمس إلى التدخل والدفاع بتعزيزات من الوحدات المدعومة بالآليات العسكرية والعربات المدرعة، لفرض السيطرة على الوضع في المدينة واستعادة الأمن والاستقرار في ظل فوضى تفلت السلاح الذي تشهده المحافظة.