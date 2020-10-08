مصرع طفل دهسه جرار زراعي بشرق العوينات

لقى طفل مصرعه، اليوم الخميس، في حادث مروري بمنطقة شرق العوينات في محافظة الوادي الجديد، إثر تعرضه للدهس أسفل جرار زراعي.تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد اللواء محمد توفيق، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة طفل في حادث مروري إلى مستشفى الداخلة العام، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل الجثة للمشرحة.وتبين مصرع الطفل ياسر ريان بدوي أحمد، 11 عامًا، إثر دهسه بجرار زراعي في منطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات