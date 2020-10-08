شركة وطنية للاستكشاف الجيوفيزيائي.. هل يتحقق الحلم؟

يعتبر توفير العملة الأجنبية والحد من استهلاكها خارج الحدود تحديًا أساسيًا من التحديات الكثيرة التي ألقيت على عاتق الحكومات المصرية المتلاحقة منذ 30 يونيو وحتى الآن خاصة بعد قرار المجموعة الاقتصادية الصائب جدًا لتحرير سعر صرف العملة أو كما يسميه العامة «تعويم الجنيه».

كانت استراتيجية الحكومة المصرية، ولم تزل، تعتمد أساسًا على تنمية الصناعات المحلية وتقويض الاستيراد بأسلوب لا يؤثر على المستهلك المصري الذي اعتاد خلال الأعوام الأخيرة من الجمهورية الثانية على الشامبو الأمريكي ومستحضرات التجميل الفرنسية والشوكولاتة السويسرية وحتى طعام القطط والكلاب المستأنسة المستورد من دول شرق أوروبا.

ثم كانت المرحلة التالية لذلك في مشروع المليون فدان الذي أطلقه الرئيس لتقليص اعتماد المصريين على الأطعمة المستوردة من الخارج، والتي تستهلك العملة الأجنبية التي تعتبر الاحتياطي الاستراتيجي المصري لأي طوارئ دولية قد تتسبب في قطع إمدادات الاحتياجات الأساسية عن الدولة المصرية، ونجح هذا المشروع إلى حد كبير في تحقيق الهدف المرجو منه.

ولكن كانت ولا تزال مصاريف البحث والتنقيب والتشغيل في قطاعي البترول والتعدين أحد أكبر مستهلكي العملة الأجنبية في مصر، والتي لا يتم حتى إيداعها البنوك المصرية، ولكن جرى العرف على إخراجها من البلاد بالطرق الشرعية طبعًا، لتملأ خزائن دول أخرى وترفع العجز في الميزان التجاري المصري صوريًّا مع دول حليفة لمصر كإيطاليا وفرنسا مثلا.

ورغم قناعتي بحتمية هذه العلاقات وطبيعيتها؛ إلا أن هناك العديد من الأسئلة التي تطرح نفسها وتجعل المتخصصين في قطاعات الاستكشاف والبحث والتنقيب في حالة من العجز عن الاستيعاب. وسأوضح الأسباب.

في اقتصاديات البترول والتعدين تمثل مرحلة الاستكشاف والبحث والتنقيب حوالي 10% من المصروفات سنويًّا وتزداد بشكل مضطر سنويًّا طبقًا للأرقام الرسمية بسبب تعاظم دور صناعتي البترول والغاز والتعدين بعد إطلاق المشروع القومي لمثلث التعدين في الجنوب الشرقي لمصر، مما ترتب عليه ارتفاع حجم المنصرف من العملة الأجنبية على عمليات البحث والاستكشاف والتنقيب، والتي تقوم بها شركات مقاولات جيوفيزيائية أجنبية لحساب الشركات الأجنبية الشريكة للحكومة المصرية في تشغيل الحقول البترولية والتعدينية.

أما الأمر غير المفهوم حتى الآن هو اعتماد دولة في حجم وثقل مصر على شركات أجنبية لتقديم الخدمات الفنية في مرحلة الاستكشاف والبحث والتنقيب، مما يكلف خزانة الدولة ما بين 150 و300 مليون دولار سنويًّا تعود للشريك الأجنبي في إطار برنامج تغطية التكلفة المحدد في قانون البترول المصري الصادر برقم 20 لسنة 1976 والمعدل بحزمة من القوانين الصادرة حتى قانون رقم 12 لسنة 2019، وكذلك قانون تنظيم انشطة التعدين رقم 198 لسنة 2014 والمعدل بالقانون 145 لسنة 2019.

الملفت في هذا السياق أن الشركات الأجنبية التي تستحوذ على سوق الخدمات الفنية الجيوفيزيائية في مصر لا تقدم أي تكنولوجيا نوعية غير متوفرة بسهولة أو لا يمكن الحصول عليها بل بالعكس؛ سواء الأجهزة أو البرمجيات المستخدمة في هذه المرحلة سهل جدًّا الحصول عليها من منتجيها المستهدفين للربح ولا يوجد بها أي شيء مما قد يعتبر أسرارًا صناعية، أنا شخصيًا أمتلك العديد من الأجهزة والبرمجيات المستخدمة في هذا الإطار واتعامل معها يوميًا لممارسة مهنتي كاستشاري استكشاف في البترول والتعدين والجيوتقنية البيئية والصناعية. حتى دولة كإيران، والتي يعتبرها الكثير دولة مارقة، تمنلك واحدة من كبريات شركات الخدمات الفنية في الاستشكاف والبحث والتنقيب في العالم مما يوفر لها ما يقرب من ثلاثة مليارات سنوياً من العملة الصعبة بالإضافة إلى مساهماتها في الاستكشاف في دول مجاورة كأرمينيا وأذربيجان وروسيا الاتحادية.

الواقع الأكثر مرارة من ذلك أن تلك الشركات تستقدم جيوفيزيائيين ومتخصصين أجانب للسوق المصري يتقاضون مرتباتهم بالعملة الصعبة رغم وجود الآلاف من المتخصصين المصريين. أما المتخصصون المصريون فتحرك هذه الشركات أفضلهم لخارج الحدود للعمل في مناطق النزاعات كشمال العراق وأفريقيا الوسطى وشرق أفريقيا وأفغانستان مما يعرض حياتهم للخطر بشكل مستمر.

أما عن الأرقام، فقد ورد لعلمي منذ بضعة أسابيع أنه قد تم منح شركة عالمية مشروعاً للاستكشاف الجيوفيزيائي بقيمة تتجاوز الـ400 مليون دولار في مناطق غرب ووسط الساحل المتوسطي المصري، تلك الشركة التى لجأت فور منحها إلى التعاقد مع شركات اخرى، اجنبية أيضاً، لتنفيذ هذا المشروع من الباطن.

المشروع المشار إليه سابقًا هو أكبر مشروع استكشافي في شرق المتوسط ومن المنتظر أن يعمل به 2300 عامل من مختلف الجنسيات.

المعادلة واضحة جدًا.. شركات أجنبية تعمل لصالح شركات أخرى أجنبية أحيانًا بالاختيار المباشر، حيث يسمح القانون المصري للشريك الأجنبي باختيار الشركة المنفذة مع عدم تحمل الجانب المصري لفارق السعر عن أقل سعر مطروح في المناقصة، بعمالة أجنبية وبأموال مصرية.

في سنة 2014 وبعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الأولى أرسلت فاكسًا لرئاسة الجمهورية بمشروع متكامل لإنشاء شركة محدودة يكون أحد أطرافها قطاع البترول والطرف الآخر رأس مال مصري مستقل، وإنى على يقين بأنه سيلقى ترخيب رئاسة الجمهورية، لأنه سيؤدى لتوفير المال العام واستثمار الآلاف من الكفاءات الوطنية المصرية المشتتة حول العالم، وهو التوجه الذي لمسناه في مواقف مشرفة وخطوات أخرى مماثلة اتخذتها رئاسة الجمهورية المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد السلطة في البلاد.

وإنني هنا من خلال جريدة الدستور أجدد ندائي من جديد إلى السلطة التنفيذية بمصر، التي تسعى بكل الطرق لتقليل ميزان المدفوعات وتوفير احتياطي استراتيجي من العملات الأجنبية يساعدنا على الخروج من الأزمات التي تسببت فيها فترات الانفلات السابقة على نموذج الحكم الوطني الحالي وعلى ثورة شعب مصر العظيم في 30 يونيه 2013.

إن أملي لم ينقطع أبدًا في تحقيق هذا الحلم الذي يراودني منذ اليوم الأول لوصولي لدولة البرازيل ولم ينقطع يقيني بأننا أبناء مصر أفضل كثيرًا من غيرنا في كل ما يقدمونه من خدمات بما في ذلك الخدمات الفنية الجيوفيزيائية التي أشرت إليها.