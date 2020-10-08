انخفاض مؤشر التصدير التركى متأثرًا بالأزمة الاقتصادية

كشف موقع "تي 24 التركي"، اليوم الخميس، عن انخفاض مؤشر التصدير التركى من 52.4 نقطة في أغسطس إلى 51.9 نقطة في سبتمبر، متأثرًا بالأزمة الاقتصادية الراهنة.ويرجع انخفاض مؤشر التصدير التركي إلى فقدان البلاد المستوردة من إسطنبول الثقة فى الاقتصاد التركي، بسبب توقعات الانكماش التي تلاحقه.ومن أهم الأسواق الأوروبية التي خفضت استيراد السلع التركية «ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، المكسيك»، بينما شهد قطاع التصدير التركي انتعاشًا في أسواق الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا.وسجلت إسطنبول ارتفاعًا في مؤشر التصدير لقطر، في محاولة من الدوحة لإنقاذ اقتصاد أردوغان، خاصة أن الرئيس التركي زار الدوحة بالأمس والتقى أمير البلاد تميم بن حمد.وحول العلاقات القطرية التركية، قال أردوغان: «في عام 2019، زادت صادراتنا إلى قطر بنحو 10% مقارنة بالعام السابق. حاليًا هناك 500 شركة تركية تعمل في قطر. وتبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع التي نفذتها شركات المقاولات فقط 18.5 مليار دولار».