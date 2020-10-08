رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انخفاض مؤشر التصدير التركى متأثرًا بالأزمة الاقتصادية

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 03:16 م
انخفاض مؤشر التصدير
انخفاض مؤشر التصدير التركي
منار احمد
طباعة
كشف موقع "تي 24 التركي"، اليوم الخميس، عن انخفاض مؤشر التصدير التركى من 52.4 نقطة في أغسطس إلى 51.9 نقطة في سبتمبر، متأثرًا بالأزمة الاقتصادية الراهنة.

ويرجع انخفاض مؤشر التصدير التركي إلى فقدان البلاد المستوردة من إسطنبول الثقة فى الاقتصاد التركي، بسبب توقعات الانكماش التي تلاحقه.

ومن أهم الأسواق الأوروبية التي خفضت استيراد السلع التركية «ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، المكسيك»، بينما شهد قطاع التصدير التركي انتعاشًا في أسواق الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا.

وسجلت إسطنبول ارتفاعًا في مؤشر التصدير لقطر، في محاولة من الدوحة لإنقاذ اقتصاد أردوغان، خاصة أن الرئيس التركي زار الدوحة بالأمس والتقى أمير البلاد تميم بن حمد.

وحول العلاقات القطرية التركية، قال أردوغان: «في عام 2019، زادت صادراتنا إلى قطر بنحو 10% مقارنة بالعام السابق. حاليًا هناك 500 شركة تركية تعمل في قطر. وتبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع التي نفذتها شركات المقاولات فقط 18.5 مليار دولار».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمطار رعدية وشبورة.. تفاصيل طقس الخميس

«الإنتاج الحربى»: نمتلك منظومة متكاملة لدعم الاقتصاد المصرى

«المتحف الكبير» ينفى سقوط مسلة رمسيس: «وقعت منها أجزاء فقط»

الجهاز الطبى فى الأهلى: فايلر وراء إصابة محمد محمود الجديدة

الصور

image description

تحرير 49 محضر تمويني خلال حملة تفتيشية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد العمل بالمرحلة الأولى من مشروع تبطين التبرع

image description

مستشفى دمياط التخصصي يستقبل 19618 مريضا خلال شهر

image description

الأهلي «يُشعل» إنبي بثلاثية

image description

حريق ضخم فى عقار سكنى بدمياط

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

حار نهارًا وشبورة مائية.. تفاصيل طقس الجمعة

تحريات «عنتيل الجيزة».. صور وفيديوهات لـ16 سيدة «متزوجة وعزباء وفتاة ليل»

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيرين عبدالنور: أنتظر النص المناسب للعودة إلى مصر

منوعات

دراسة جديدة: كورونا غيّر سلوكيات التسوق عبر الإنترنت

محكمة العدل الأوروبية تؤيد حظر فرنسا بعض المبيدات

شباب العرب يريدون الهجرة.. والإمارات وجهتهم المفضلة

أكثر مغنيات العالم «ربحًا» تدعم بايدن لـ«البدء» بشفاء أميركا

أيام زمان

«لم تخف أو تبكي».. كيف وصفت جيهان السادات لحظات الرئيس الأخيرة؟

كيف «زحلق» أنور وجدي والد ليلى فوزي من موقع التصوير ليقبّلها؟

«بكيت عندما عرفت أن مسرح رمسيس سيهدم».. اعترافات يوسف وهبي

«من عشاق عبد الوهاب وأم كلثوم».. الوجه الآخر لـ«الشيخ كشك»

مقالات الرأي
أحمد عبد المجيد
شركة وطنية للاستكشاف الجيوفيزيائي.. هل يتحقق الحلم؟
ماجد حبته
فرنسا والإسلام.. تركيا والأزهر!
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الانتصار الأكتوبري.. ومضخة الانتماء!
أحمد بهاء الدين شعبان
الجيل الذى حارب من أجل الحرب
المزيد

الثقافة

حاصدة نوبل.. «جلوك» أصيبت بمرض نفسي وأصبحت من أبرز مثقفي أمريكا

قصيدة «تلسكوب» للشاعرة لويز جلوك الحاصلة على جائزة نوبل

توقعات بفوز الكاتبة الإفريقية ماريز كوندي بنوبل للآداب 2020

تعرف على عروض البيت الفني للمسرح من الخميس حتى السبت