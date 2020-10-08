قصيدة «تلسكوب» للشاعرة لويز جلوك الحاصلة على جائزة نوبل
الخميس 08/أكتوبر/2020 - 03:19 م
جمال عاشورطباعة
ننشر قصيدة بعنوان «تلسكوب»، من ترجمة «شريف بُقنه» للشاعرة الأمريكية لويز جلوك الحاصلة على جائزة نوبل في الأدب لعام 2020.
هناك لحظةٌ
بعد أن تحرِّكَ عينيكَ بعيدًا،
عندما تنسى أين أنتَ
لأنّكَ كنتَ، كما يبدو،
تعيش في مكانٍ آخرَ،
تعيشُ في صمْتِ اللَّيل.
لقد توقّفتَ عنِ البقاءِ
في هذا العالمِ.
أنتَ في مكانٍ آخرَ،
مكان حيثُ حياة الإنسانِ
ليس لها معنى.
لم تعُدْ مجرّدَ كائنٍ بجَسدٍ.
وإنَّما موجودٌ كما النُّجوم،
تشاركُها في سكونها واتساعِها.
تجدُ نفسَكَ في العالَمِ بعد ذلك،
مرّةً أخرى، على تلّةٍ باردَةٍ في اللّيل،
تُنحَّي التّلسكوبُ بعيدًا.
تدرِكُ بعد ذلك،
أنَّ المشهَدَ لم يكُنْ خطأً
ولكنّ العلاقةَ هي الخطأُ.
تَرى مجدَّدًا كيفَ أنَّ كلَّ شيءٍ
بعيدٌ عن كلِّ شيءٍ آخرَ.
هناك لحظةٌ
بعد أن تحرِّكَ عينيكَ بعيدًا،
عندما تنسى أين أنتَ
لأنّكَ كنتَ، كما يبدو،
تعيش في مكانٍ آخرَ،
تعيشُ في صمْتِ اللَّيل.
لقد توقّفتَ عنِ البقاءِ
في هذا العالمِ.
أنتَ في مكانٍ آخرَ،
مكان حيثُ حياة الإنسانِ
ليس لها معنى.
لم تعُدْ مجرّدَ كائنٍ بجَسدٍ.
وإنَّما موجودٌ كما النُّجوم،
تشاركُها في سكونها واتساعِها.
تجدُ نفسَكَ في العالَمِ بعد ذلك،
مرّةً أخرى، على تلّةٍ باردَةٍ في اللّيل،
تُنحَّي التّلسكوبُ بعيدًا.
تدرِكُ بعد ذلك،
أنَّ المشهَدَ لم يكُنْ خطأً
ولكنّ العلاقةَ هي الخطأُ.
تَرى مجدَّدًا كيفَ أنَّ كلَّ شيءٍ
بعيدٌ عن كلِّ شيءٍ آخرَ.