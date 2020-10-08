قصيدة «تلسكوب» للشاعرة لويز جلوك الحاصلة على جائزة نوبل

ننشر قصيدة بعنوان «تلسكوب»، من ترجمة «شريف بُقنه» للشاعرة الأمريكية لويز جلوك الحاصلة على جائزة نوبل في الأدب لعام 2020.هناك لحظةٌبعد أن تحرِّكَ عينيكَ بعيدًا،عندما تنسى أين أنتَلأنّكَ كنتَ، كما يبدو،تعيش في مكانٍ آخرَ،تعيشُ في صمْتِ اللَّيل.لقد توقّفتَ عنِ البقاءِفي هذا العالمِ.أنتَ في مكانٍ آخرَ،مكان حيثُ حياة الإنسانِليس لها معنى.لم تعُدْ مجرّدَ كائنٍ بجَسدٍ.وإنَّما موجودٌ كما النُّجوم،تشاركُها في سكونها واتساعِها.تجدُ نفسَكَ في العالَمِ بعد ذلك،مرّةً أخرى، على تلّةٍ باردَةٍ في اللّيل،تُنحَّي التّلسكوبُ بعيدًا.تدرِكُ بعد ذلك،أنَّ المشهَدَ لم يكُنْ خطأًولكنّ العلاقةَ هي الخطأُ.تَرى مجدَّدًا كيفَ أنَّ كلَّ شيءٍبعيدٌ عن كلِّ شيءٍ آخرَ.