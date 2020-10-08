«إرادة جيل» يهنئ السيسى بالحصول على درع العمل التنموي العربي

هنأ تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بحصوله على درع العمل التنموي العربي من جامعة الدول العربية.وأعلن مطر، أن منح هذه الجائزة العربية للرئيس يأتى تقديرا للدور الكبير الذي يقوم به في تنمية مصر وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية العملاقة، وتأكيد ورسالة عربية واضحة للجميع بأن مصر فى عهد السيسى تسير فى الطريق الصحيح.ووجه مطر الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على إهداء هذه الدرع للشعب المصرى العظيم لإسهامه الكبير فى نجاح خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي على أرض مصر وأن تجربة مصر التنموية فى عهد السيسي فريدة من نوعها.