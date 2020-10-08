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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تسجل 25 حالة وفاة و421 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 03:00 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 25 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الجائحة إلى 4972 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى تسجيل 421 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 338 ألفا و132 حالة.

ولفتت إلى تسجيل 561 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 323 ألفا و769 شخصا.

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