تويتر تحجب حساب تليفزيون المسيرة التابع للحوثيين في اليمن

حجبت شركة "تويتر" حساب تليفزيون المسيرة الناطق باسم حركة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن على موقعها للتواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء.وقالت "المسيرة"، على قناتها على تطبيق "تليجرام"، مساء أمس: "شركة تويتر تقدم على إيقاف حسابات قناة المسيرة دون الإبلاغ عن الأسباب".ولم يتسن بعد الاتصال بتويتر للتعليق، لكن صفحة "المسيرة" على الموقع تقول إن الحساب معلق لانتهاك قواعد منصة التواصل الاجتماعي، لكن صفحات تويتر الخاصة بقياديين في جماعة الحوثي ما زالت تعمل.