«تصالح لمن لا يستطيع».. برلمانية تتكفل بغرامات مخالفات البناء بالهرم

أطلقت الدكتورة مي البطران عضو مجلس النواب، مبادرة تحت عنوان "تصالح لمن لا يستطيع" وذلك للتصالح فى مخالفات البناء للأسر الأكثر احتياجا، وذلك إيمانا بالدور الخدمي والمجتمعي وفى ظل تنمية التكاتف المجتمعي لخدمة المواطنين ومحدودى الدخل.وتكفلت "البطران" بالتصالح في عدد من الحالات المتعثرة ماديا على دفع القيمة الغرامات لأهالي الهرم، مطالبة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بتقديم يد العون ورفع المعاناة عن الأسر التي لا تقدر على دفع قيمة التصالح.