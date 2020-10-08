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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء إسبانيا: إمكانيات التعاون الاقتصادي مع الجزائر غير مستغلة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 03:18 م
بيدرو سانشيز
بيدرو سانشيز
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دعا بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني، اليوم، إلى زيادة حجم التبادل الاقتصادي والشراكة بين بلاده والجزائر، موضحا أن إمكانيات التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية غير مستغلة بشكل كاف.

وقال سانشيز- في كلمته خلال افتتاح ملتقى الأعمال الجزائري الإسباني، اليوم الخميس، بأحد فنادق الجزائر العاصمة- إن "حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين مهم، غير أنه لا يعكس القدرات الكامنة لاقتصادي البلدين".

وقال إنه أمام الجزائر وإسبانيا فرصة لتعميق وتعزيز تعاونهما الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد، مشيرا إلى الفرص الموجودة في مجالات الطاقة والرقمنة والصناعات الغذائية والدفاع والبيئة والتكنولوجيات والهندسة ومكاتب الدراسات.

كما أكد أهمية التعاون وتعزيز الشراكات في المجالات الصحية والطبية والصيدلة التي أثبتت أهميتها البالغة في الظرف الحالي الذي تمر به مختلف دول العالم في ظل جائحة كورونا.. وأضاف أن الشركات الإسبانية تتميز بقدرة تنافسية عالية وبسمعة دولية قادرة على المساهمة في مسار تنويع الاقتصاد الجزائري.

وحول التحولات التي يعرفها العالم اقتصاديا، قال سانشيز إن بلاده تعول على إقامة تحالفات قوية تجسد استراتيجية جديدة للتنمية قائمة على التعاون والتشارك، مضيفا أن "الجزائر تمثل بلدا تراهن عليه إسبانيا في استراتيجيتها على المديين المتوسط والطويل بالنظر لمكانتها الهامة في المغرب العربي وإفريقيا".

وأشار إلى أهمية اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كأساس يضمن استمرار التعاون الثنائي بين البلدين، مضيفا أن إسبانيا تتفهم الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها الجزائر، مؤكدا استعداد بلاده للتعاون البناء مع الجزائر.

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