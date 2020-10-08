«مستثمرو أسيوط» تطالب بتفعيل «الشباك الواحد» فى أقرب وقت

أكد المهندس علي حمزة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أن الصعيد شهد تطورًا كبيرًا في البنية التحتية، وتدشين المجمعات الصناعية التي أدت إلى خفض نسب البطالة.وأضاف حمزة لـ"الدستور"، أنه من المقرر تدشين 70 مشروعًا جديدًا بالمحافظة خلال الفترة المقبلة حسب خطة المحافظة، لافتًا إلى أن تلك المشروعات ستساعد على خلق فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى دفع عجلة التنمية الصناعية بالمحافظة.وتابع، أن تدشين المجمعات الصناعية والمشاريع يؤدي أيضًا إلى تعمير الصحراء، والحفاظ على المدن والسكان من التلوث الناتج عن مخلفات المصانع.وأضاف حمزة، أن هناك مشكلة تعيق المستثمرين بالمحافظة وهي أن نظام "الشباك الواحد" لم يفعل حتى الآن بشكل كامل، مطالبًا بتفعيله في أقرب وقت لأنه سيوفر وقتًا كبيرًا على المستثمر فى إنهاء الإجراءات.