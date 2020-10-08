رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«من أجل مصر» تدفع بـ8 مرشحين من ذوي الهمم لانتخابات البرلمان

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 04:51 م
انتخابات البرلمان
انتخابات البرلمان
صقر محمد
طباعة
تخوض القائمة الوطنية من أجل مصر انتخابات مجلس النواب 2020 على الدوائر الانتخابية الأربع، بـ"قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا- قطاع شرق الدلتا وجنوب الزقازيق- قطاع غرب الدلتا وشرق الإسكندرية- قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وجنوب الجيزة"، مُشكلة من 13 حزبا وكيانا سياسيا متعدد الأيديولوجيات والأفكار السياسية الوطنية.

وحرصت "من أجل مصر" في تشكيل القائمة أن تُعبر عن تمثيل حقيقي لكل فئات الشعب المصري، بما تنص عليه مواد الدستور والقانون، بضمان الدفع بفئات المرأة والشباب وذوي الإعاقة والأقباط، حيث نص القانون أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (100) مقعد، ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الاعاقة، وأن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (42) مقعدًا، مترشح واحد من الأشخاص ذوي الإعاقة.

في السياق، دفعت القائمة الوطنية من أجل مصر بـ8 مُرشحين يحملون صفة ذوي إعاقة على الدوائر الانتخابية الأربع.. فرشحت بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا محمد فوزي الرفاعي من محافظة كفرالشيخ، وعزة أحمد حسين من محافظة الغربية، ومها شعبان حسان من محافظة المنوفية، وعن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد رشحت القائمة ابتهاج الطوخي من محافظة الجيزة، ونجلاء العسيلي من محافظة أسيوط، وزينب بغدادي من محافظة الأقصر.

ودفعت القائمة بذوي الهمم عن قطاع شرق الدلتا بهند حازم من محافظة الشرقية، ونجوى خلف من محافظة البحيرة، عن قطاع غرب الدلتا.

موضوعات متعلقة

إصابة 20 عاملاً في تسريب كلور بمحطة «السلامية» بقنا

تحريات «عنتيل الجيزة».. صور وفيديوهات لـ16 سيدة «متزوجة وعزباء وفتاة ليل»

دروس خصوصية VS مجموعات تقوية: مَن ينتصر في المعركة؟

«الإنتاج الحربى»: نمتلك منظومة متكاملة لدعم الاقتصاد المصرى

الصور

image description

تحرير 49 محضرًا تموينيًا خلال حملة تفتيشية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد العمل بالمرحلة الأولى من مشروع تبطين التبرع

image description

مستشفى دمياط التخصصي يستقبل 19618 مريضا خلال شهر

image description

الأهلي «يُشعل» إنبي بثلاثية

image description

حريق ضخم فى عقار سكنى بدمياط

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

تحريات «عنتيل الجيزة».. صور وفيديوهات لـ16 سيدة «متزوجة وعزباء وفتاة ليل»

حار نهارًا وشبورة مائية.. تفاصيل طقس الجمعة

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيرين عبدالنور: أنتظر النص المناسب للعودة إلى مصر

منوعات

دراسة جديدة: كورونا غيّر سلوكيات التسوق عبر الإنترنت

محكمة العدل الأوروبية تؤيد حظر فرنسا بعض المبيدات

شباب العرب يريدون الهجرة.. والإمارات وجهتهم المفضلة

أكثر مغنيات العالم «ربحًا» تدعم بايدن لـ«البدء» بشفاء أميركا

أيام زمان

«لم تخف أو تبكي».. كيف وصفت جيهان السادات لحظات الرئيس الأخيرة؟

كيف «زحلق» أنور وجدي والد ليلى فوزي من موقع التصوير ليقبّلها؟

«بكيت عندما عرفت أن مسرح رمسيس سيهدم».. اعترافات يوسف وهبي

«من عشاق عبد الوهاب وأم كلثوم».. الوجه الآخر لـ«الشيخ كشك»

مقالات الرأي
أحمد عبد المجيد
شركة وطنية للاستكشاف الجيوفيزيائي.. هل يتحقق الحلم؟
ماجد حبته
فرنسا والإسلام.. تركيا والأزهر!
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الانتصار الأكتوبري.. ومضخة الانتماء!
أحمد بهاء الدين شعبان
الجيل الذى حارب من أجل الحرب
المزيد

الثقافة

انطلاق الأسبوع الـ12 لمشروع أهل مصر للدمج الثقافى

«الثقافة السينمائية» تحتفل بالذكرى 47 لنصر أكتوبر

كيف ساهم «المرض النفسي» في تحفيز إبداع لويز جلوك الفائزة بنوبل؟

حاصدة نوبل.. «جلوك» أصيبت بمرض نفسي وأصبحت من أبرز مثقفي أمريكا