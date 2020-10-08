«من أجل مصر» تدفع بـ8 مرشحين من ذوي الهمم لانتخابات البرلمان

تخوض القائمة الوطنية من أجل مصر انتخابات مجلس النواب 2020 على الدوائر الانتخابية الأربع، بـ"قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا- قطاع شرق الدلتا وجنوب الزقازيق- قطاع غرب الدلتا وشرق الإسكندرية- قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وجنوب الجيزة"، مُشكلة من 13 حزبا وكيانا سياسيا متعدد الأيديولوجيات والأفكار السياسية الوطنية.وحرصت "من أجل مصر" في تشكيل القائمة أن تُعبر عن تمثيل حقيقي لكل فئات الشعب المصري، بما تنص عليه مواد الدستور والقانون، بضمان الدفع بفئات المرأة والشباب وذوي الإعاقة والأقباط، حيث نص القانون أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (100) مقعد، ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الاعاقة، وأن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (42) مقعدًا، مترشح واحد من الأشخاص ذوي الإعاقة.في السياق، دفعت القائمة الوطنية من أجل مصر بـ8 مُرشحين يحملون صفة ذوي إعاقة على الدوائر الانتخابية الأربع.. فرشحت بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا محمد فوزي الرفاعي من محافظة كفرالشيخ، وعزة أحمد حسين من محافظة الغربية، ومها شعبان حسان من محافظة المنوفية، وعن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد رشحت القائمة ابتهاج الطوخي من محافظة الجيزة، ونجلاء العسيلي من محافظة أسيوط، وزينب بغدادي من محافظة الأقصر.ودفعت القائمة بذوي الهمم عن قطاع شرق الدلتا بهند حازم من محافظة الشرقية، ونجوى خلف من محافظة البحيرة، عن قطاع غرب الدلتا.