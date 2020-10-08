أحمد السقا ضيف أولى حلقات برنامج «السيرة» على DMC.. غدًا

تنطلق أولى حلقات برنامج "السيرة" مع ‏الإعلامية وفاء الكيلاني غدًا الجمعة 9 أكتوبر المقبل على شاشة "DMC"، ويحل الفنان أحمد السقا كضيف أولى الحلقات، ويتحدث السقا خلال الحلقة عن مشواره الفني وحياته الشخصية وأعز أصدقائه.ويعرض البرنامج كل يوم جمعة فى تمام الحادية عشرة مساء، وتتضمن قائمة ضيوف "السيرة" الفنانة يسرا، والفنان سمير غانم وأمير كرارة وغيرهم من كبار نجوم الفن الذين سيكشفون عن مسيرتهم ومشوارهم الفني، وتقوم فكرة البرنامج على استضافة نجم، وإجراء الحوار معه عن المحطات التي مر بها في حياته، سواء الفنية أو الشخصية وكأنه يكتب مذكراته.يذكر أن آخر أعمال وفاء الكيلاني على الشاشة هو برنامج "تخاريف"، الذي عرض عبر فضائية "mbc مصر"، استضافت فيه عددًا كبيرًا من نجوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي.