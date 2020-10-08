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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«القاهرة»: إصلاح كسور بماسورتي مياه في محور السواح وغمرة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 04:39 م
الدكتور حسام الدين
الدكتور حسام الدين فوزي
مصطفى عبدالله
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تابع الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، يرافقه اللواء جمال عبدالناصر، رئيس حي الأميرية، صباح اليوم، إصلاح ماسورة مياه قطر 600 ملي بمحور السواح في حي الأميرية، قبل أن يعلن انتهاء الإصلاح تمهيدا لإعادة الشيء لأصله.

وفي سياق آخر، تابع فوزي رفقة اللواء وليد عبدالحميد، رئيس حي الحدائق، إصلاح ماسورة قطر 600 ملي أسفل كوبري غمرة، مؤكدا سرعة إصلاحها وإعادة الشيء لأصله تحت إشراف السيد رئيس الحي.

وجاءت جميع الأعمال حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بمتابعة الأحياء والتأكد من المرافق العامة داخل كل حي.



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