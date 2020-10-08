«القاهرة»: إصلاح كسور بماسورتي مياه في محور السواح وغمرة

تابع الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، يرافقه اللواء جمال عبدالناصر، رئيس حي الأميرية، صباح اليوم، إصلاح ماسورة مياه قطر 600 ملي بمحور السواح في حي الأميرية، قبل أن يعلن انتهاء الإصلاح تمهيدا لإعادة الشيء لأصله.وفي سياق آخر، تابع فوزي رفقة اللواء وليد عبدالحميد، رئيس حي الحدائق، إصلاح ماسورة قطر 600 ملي أسفل كوبري غمرة، مؤكدا سرعة إصلاحها وإعادة الشيء لأصله تحت إشراف السيد رئيس الحي.وجاءت جميع الأعمال حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بمتابعة الأحياء والتأكد من المرافق العامة داخل كل حي.