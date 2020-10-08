رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مهرجان البحر الأحمر بجدة يعلن مسابقة للأفلام القصيرة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 03:01 م
مهرجان البحر الأحمر
مهرجان البحر الأحمر بجدة
أ ش أ
طباعة
أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة السعودية، اليوم الخميس، عن انطلاق مسابقة جديدة لصناعة الأفلام القصيرة تم تصميمها خصيصًا لدعم المواهب الشابة الراغبة في دخول عالم الإخراج.

وذكر المهرجان -في بيان- أنه من المقرر أن تنطلق المسابقة في أكتوبر الجاري عبر ورش عمل ودورات مكثفة على مدى ثلاثة أيام يشارك فيها جميع الفرق التي وقع عليها الاختيار، يليها انطلاق تحدي صناعة فيلم في 48 ساعة.

ويقوم المشاركون بكتابة وتصوير ومنتجة فيلم قصير، مع الانتباه لشروط التحدي وتضمين عنصر المفاجأة الذي سيتم الإعلان عنه لاحقًا.

تأتي المسابقة بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي في السعودية، والقنصلية الفرنسية في جدة، والسفارة الفرنسية في الرياض، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والمدرسة الوطنية العليا لمهن الصورة والصوت (لا فيميس) في فرنسا.

ويفتح باب المشاركة للفرق من المواهب الشابة من 18 إلى 25 عامًا، من اثنين إلى خمسة أعضاء كحد أقصى في كل فريق، على أن يقود الفريق مخرج أو مخرجة أو كاتب أو كاتبة.

وسيتم اختيار 15 فريقًا للمشاركة في التحدي، تتم دعوتهم لحضور سلسلة من ورش العمل المكثفة لتزويدهم بالمهارات المعرفية والتقنية لصناعة وتطوير الفيلم، بداية من الفكرة وحتى السيناريو، وانتهاءً بالنسخة النهائية من الفيلم.

تضم لجنة تحكيم المسابقة، برئاسة الممثلة هند صبري، المخرجة ليزا سالوستيو، المخرج والكاتب والمحاضر السينمائي برايس كوفين، المخرجة والكاتبة الحاصلة على جوائز فايزة صالح أمبة، والمخرج والمنتج محمد الحمود.

موضوعات متعلقة

10 إصلاحات اقتصادية جديدة لتحسين خدمات المواطنين

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

«الإنتاج الحربى»: نمتلك منظومة متكاملة لدعم الاقتصاد المصرى

«الكابتن» يكشف كواليس تحقيقات الخطيب فى إصابة محمد محمود والمتسبب فيها

الصور

image description

تحرير 49 محضر تمويني خلال حملة تفتيشية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد العمل بالمرحلة الأولى من مشروع تبطين التبرع

image description

مستشفى دمياط التخصصي يستقبل 19618 مريضا خلال شهر

image description

الأهلي «يُشعل» إنبي بثلاثية

image description

حريق ضخم فى عقار سكنى بدمياط

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

حار نهارًا وشبورة مائية.. تفاصيل طقس الجمعة

تحريات «عنتيل الجيزة».. صور وفيديوهات لـ16 سيدة «متزوجة وعزباء وفتاة ليل»

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيرين عبدالنور: أنتظر النص المناسب للعودة إلى مصر

منوعات

دراسة جديدة: كورونا غيّر سلوكيات التسوق عبر الإنترنت

محكمة العدل الأوروبية تؤيد حظر فرنسا بعض المبيدات

شباب العرب يريدون الهجرة.. والإمارات وجهتهم المفضلة

أكثر مغنيات العالم «ربحًا» تدعم بايدن لـ«البدء» بشفاء أميركا

أيام زمان

«لم تخف أو تبكي».. كيف وصفت جيهان السادات لحظات الرئيس الأخيرة؟

كيف «زحلق» أنور وجدي والد ليلى فوزي من موقع التصوير ليقبّلها؟

«بكيت عندما عرفت أن مسرح رمسيس سيهدم».. اعترافات يوسف وهبي

«من عشاق عبد الوهاب وأم كلثوم».. الوجه الآخر لـ«الشيخ كشك»

مقالات الرأي
أحمد عبد المجيد
شركة وطنية للاستكشاف الجيوفيزيائي.. هل يتحقق الحلم؟
ماجد حبته
فرنسا والإسلام.. تركيا والأزهر!
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الانتصار الأكتوبري.. ومضخة الانتماء!
أحمد بهاء الدين شعبان
الجيل الذى حارب من أجل الحرب
المزيد

الثقافة

حاصدة نوبل.. «جلوك» أصيبت بمرض نفسي وأصبحت من أبرز مثقفي أمريكا

قصيدة «تلسكوب» للشاعرة لويز جلوك الحاصلة على جائزة نوبل

توقعات بفوز الكاتبة الإفريقية ماريز كوندي بنوبل للآداب 2020

تعرف على عروض البيت الفني للمسرح من الخميس حتى السبت