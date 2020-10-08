مهرجان البحر الأحمر بجدة يعلن مسابقة للأفلام القصيرة

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة السعودية، اليوم الخميس، عن انطلاق مسابقة جديدة لصناعة الأفلام القصيرة تم تصميمها خصيصًا لدعم المواهب الشابة الراغبة في دخول عالم الإخراج.وذكر المهرجان -في بيان- أنه من المقرر أن تنطلق المسابقة في أكتوبر الجاري عبر ورش عمل ودورات مكثفة على مدى ثلاثة أيام يشارك فيها جميع الفرق التي وقع عليها الاختيار، يليها انطلاق تحدي صناعة فيلم في 48 ساعة.ويقوم المشاركون بكتابة وتصوير ومنتجة فيلم قصير، مع الانتباه لشروط التحدي وتضمين عنصر المفاجأة الذي سيتم الإعلان عنه لاحقًا.تأتي المسابقة بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي في السعودية، والقنصلية الفرنسية في جدة، والسفارة الفرنسية في الرياض، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والمدرسة الوطنية العليا لمهن الصورة والصوت (لا فيميس) في فرنسا.ويفتح باب المشاركة للفرق من المواهب الشابة من 18 إلى 25 عامًا، من اثنين إلى خمسة أعضاء كحد أقصى في كل فريق، على أن يقود الفريق مخرج أو مخرجة أو كاتب أو كاتبة.وسيتم اختيار 15 فريقًا للمشاركة في التحدي، تتم دعوتهم لحضور سلسلة من ورش العمل المكثفة لتزويدهم بالمهارات المعرفية والتقنية لصناعة وتطوير الفيلم، بداية من الفكرة وحتى السيناريو، وانتهاءً بالنسخة النهائية من الفيلم.تضم لجنة تحكيم المسابقة، برئاسة الممثلة هند صبري، المخرجة ليزا سالوستيو، المخرج والكاتب والمحاضر السينمائي برايس كوفين، المخرجة والكاتبة الحاصلة على جوائز فايزة صالح أمبة، والمخرج والمنتج محمد الحمود.