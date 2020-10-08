«سانا»: ميليشيا «قسد» تختطف مدنيين وتداهم منازلهم بريف الحسكة

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن عناصر مسلحة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" داهمت، اليوم الخميس، منازل مدنيين سوريين في ريف الحسكة، واختطفت عددا من الشبان في ناحية تل حميس بالحسكة لزجهم قسرا للخدمة في صفوفها ونقاط انتشارها في منطقة الجزيرة السورية.وذكرت الوكالة أن ميليشيا قسد تواصل انتهاكاتها بحق الأهالي، حيث اقتادت الشبان من قرى تابعة لناحية تل حميس بالريف الشرقي للحسكة المجاورة لها، إلى معسكرات التدريب الخاصة بما يسمى "واجب الدفاع الذاتي" لزجهم في القتال ضمن صفوف تلك الميليشيات قسرا.وفي السياق ذاته، أشارت "سانا" إلى أن الميليشيا تعمد إلى استغلال حاجة المدنيين العاطلين عن العمل لتشغيلهم في عمليات حفر الأنفاق والخنادق في البلدات والمدن كمنطقة الدرباسية؛ ما أدى خلال الفترة السابقة إلى انهيار بعضها ووفاة عمال وانهيار عدد من المنازل.وشنت مجموعات من ميليشيا قسد، أمس، حملة تفتيش في منازل الأهالي في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، وقامت بسرقتها بحجة البحث عن مطلوبين، واختطفت عددا من المدنيين واقتادتهم إلى جهات مجهولة، كما اختطف حاجز تابع للميليشيا شابين من قرية أم الزر شمال مدينة الشدادي واقتادتهما إلى جهة مجهولة.