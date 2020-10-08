«الأعلى للإعلام» يهنئ «الحديدي» على جائزة «المرأة والمسئولية المجتمعية»

تقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، وجميع أعضائه بخالص التهاني إلى الدكتورة منى الحديدي، عضو المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، وعضو لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، لحصولها على جائزة "المرأة العربية والمسئولية المجتمعية" للعام الثاني على التوالي، وهي الجائزة الأولى في المسئولية المجتمعية على مستوى الوطن العربي، وتحت رعاية جامعة الدول العربية.يذكر أن حصول الدكتورة منى الحديدي على هذه الجائزة للعام الثاني على التوالي يأتي تتويجًا لما حققته من إنجازات وجهود في مجال الإعلام والتربية الخاصة، وإدخالها مادة البروتوكول والأخلاقيات كي تدرس لطلاب الجامعة، ما كان له بالغ الأثر على المستوى العربي والإفريقي والعالمي.