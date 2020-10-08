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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بنى سويف: فحص 138 ألف مواطن لعلاج الأمراض المزمنة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:20 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، إنه تم تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لعدد 138 ألفا و866 مواطنا، وذلك عن طريق مبادرة علاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، والتي انطلقت في 18 سبتمبر الماضي.

مشيرا إلى تنوع الخدمات الطبية والصحية التي تقدم من خلال المبادرة حيث تشمل التوعية والتثقيف الصحي الكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة، الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج الشهري.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن المبادرة تأتي في إطار تضافر جهود كل القطاعات والتعاون النوعي مع المجتمع المدني بمختلف فئاته لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تستهدف تحقيق تحسن ملموس بمستوى معيشة المواطن البسيط وذلك من خلال تحسين مستوى الخدمات الحيوية التي تتماس مع احتياجاته اليومية، وكذا تلبية متطلباته الأساسية.

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