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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزيرا خارجية باكستان والإمارات يبحثان العلاقات الثنائية والوضع الإقليمي‎

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 03:07 م
شاه محمود قريشي،
شاه محمود قريشي،
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بحث وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، العلاقات الثنائية والوضع الإقليمي‎.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم الخميس، أن الوزيرين بحثا خلال اتصالهما الهاتفي مجالات التعاون بين بلديهما، كما ناقشا الوضع الإقليمي.

واتفق الدبلوماسيان على تعزيز وتوطيد المزيد من التعاون التجاري والاقتصادي القائم بين البلدين الشقيقين.. كما ثمّن وزير الخارجية الباكستاني علاقات بلاده مع الإمارات، مؤكدا أنها علاقات عريقة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ.

وأشار قريشي إلى أن الملايين من الباكستانيين المقيمين في الإمارات يسهمون بشكل فعال في تنميتها وازدهارها، مضيفا أن البلدين وقفا إلى جانب بعضهما البعض خلال أزمات جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19).. وأعرب عن شكره لنظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان للاعتناء بالباكستانيين المقيمين في الإمارات خلال جائحة كورونا.

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