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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة» تطلق 11 قافلة طبية مجانية ضمن «حياة كريمة»

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:29 م
حياة كريمة
حياة كريمة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 11 قافلة طبية، اليوم الخميس، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من «نساء، وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية».

وأضاف أن القوافل الطبية تقدم خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأشار إلى إطلاق القوافل في مناطق: عدن مركز باريس محافظة الوادي الجديد، وبنجر 24 مركز الحمام محافظة مطروح، والأعقاب الكبرى محافظة أسوان، والقلعة مركز دمنهور محافظة البحيرة، وطنوب مركز تلا محافظة المنوفية، والبنك مركز كفر سعد محافظة دمياط، والغربينيات مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، والعقب مركز قوص محافظة قنا، وبني منصور مركز البلينا محافظة سوهاج، وطنسا بني مالو مركز ببا محافظة بني سويف، والأسمرات 1 بالمقطم محافظة القاهرة.

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