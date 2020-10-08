«بحوث الصحراء» ينظم الملتقى العلمي حول الإدارة المتكاملة لبساتين الفاكهة

شهدت محافظة مطروح فعاليات الملتقى العلمي لمركز بحوث الصحراء، حول الإدارة المتكاملة لبساتين الفاكهة، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار التعاون بين مركز بحوث الصحراء وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.وأوضح الدكتور عبدالله زغلول، القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء، أن الملتقى العلمي يأتي في إطار جهود المركز لنشر التوعية اللازمة للمهتمين بالمجالات الزراعية وخاصة فيما يتعلق بإنتاج هذه الأنواع الاقتصادية المهامة تحت ظروف الإجهادات البيئية بالمناطق الصحراوية، مؤكدًا على دعم مركز بحوث الصحراء للمجتمعات المحلية بهذه المناطق بما يضمن رفع القدرات الفنية للمزارعين والفنيين في مجالات إدارة المياه وزيادة الإنتاجية مع تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.فيما أوضحت الدكتورة شيرين عادل، أستاذ الفاكهة بالمركز ورئيس المشروع البحثي، أن الفئات المستهدفة من المشروع هم المهندسون الزراعيون والمشرفون بمديرية الزراعة والإدارات الزراعية، أيضا جمعيات المجتمع الأهلي، واهتم المشروع بإجراء العديد من الممارسات والتطبيقات التي من شأنها تحسين انتاجية البساتين بزيادة التوسع الرأسي للإنتاج، وإضافة المحسنات للتربة وتطبيقات المعايير الآمنة لاستخدامات الأحماض العضوية والتسميد وتقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية التي لها تأثيرات سلبية بيئيا خاصة عند المغالاة في استخدامها أو تطبيقاتها بطريقة غير صحيحة.كما تم خلال الملتقى العلمي استعراض أهم مخرجات وإنجازات المشروع التطبيقي فيما يتعلق برصد المشكلات التى تواجه الإنتاج والتسويق للمحاصيل البستانية، أيضا التدريب على الطرق الحديثة والاقتصادية لإنتاج الكمبوست والأسمدة العضوية، وتدوير المخلفات الزراعية والتدريب على أهم الممارسات والتعريف بالاشتراطات الواجب توافرها واتباعها فى التصنيع الزراعي.كما ِأشاد الحضور بجهود مركز بحوث الصحراء من فاعليات، وأهمية استمرار هذه الجهود التي لا يستغني عنها المجتمع الزراعي في المناطق الصحراوية وحديثة الاستصلاح، ومنها مناطق الساحل الشمالي الغربي ومطروح.