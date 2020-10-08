الأمير وليام يطلق جائزة تستهدف حل المشكلات البيئية في العالم

أطلق الأمير البريطاني وليام، دوق كيمبريدج، اليوم الخميس، جائزة "إيرث شوت"، التي تبلغ قيمتها 50 مليون جنيه إسترليني (أي ما يتراوح بين 64 و65 مليون دولار)، مخصصة للمشاريع المعنية بحل المشاكل البيئية في العالم.ويتم بموجب جائزة "إيرث شوت" منح مليون جنيه استرليني لخمسة مشاريع كل عام، على مدار العقد المقبل، بحيث يبلغ العدد الاجمالي للجوائز 50 جائزة بحلول عام 2030، بحسب ما أورده الموقع الالكتروني الخاص بالجائزة "إيرث شوت برايز دوت أورج".وقال الأمير وليام في رسالة فيديو: "تقدم لنا الاعوام العشرة المقبلة، أحد أعظم اختباراتنا - إنه عقد حافل بالعمل من أجل إصلاح كوكب الأرض".وبحسب تقرير صادر عن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فإن لجنة التحكيم الخاصة بمنح الجائزة، ستضم المذيع البريطاني وعالم الطبيعة ديفيد أتينبورو.