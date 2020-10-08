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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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طبيب نفسي يوصى بـ8 نصائح لمحاربة السرطان

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 04:20 م
نصائح لمحاربة السرطان
نصائح لمحاربة السرطان
شيماء دهب
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تتعرض مريضة السرطان لعدد من التحديات، ليست جسدية بشعورها بالألم فقط، بل نفسية أيضا، فتغلب عليها مشاعر الحزن وقلة الحيلة وتصارعها مشاعر عدم الرضا إلى أن تتقبل الوضع وتعرف الطريق الصحيح للسير فيه.

وبالتزامن مع أكتوبر، شهر التوعية بمرض السرطان، يقدم الدكتور جمال فرويز بعض النصائح التى من شأنها رفع الروح المعنوية للمريض.

- مواصلة المريض خلال جلسات العلاج ممارسة هواياته فهذا يخفف من مرضه.
- على كافة أصدقائه وعائلته أن يكونوا بجواره طوال الوقت.
- التشجيع على تحقيق المعادلة الصعبة وهي الوصول للوزن المثالي والمحافظة عليه.
- كافة أفراد العائلة يشاركونه الطعام الصحي الخاص به.
- المحافظة على توقيتات النوم بالمعدل الطبيعي مما يحسن المزاج ويرفع مناعة الجسم.
- تجنب التوتر والضغط النفسي.
- المشاركة في مجموعة الدعم الخاصة بمرضى السرطان مما يشجع على مواصلة العلاج والتعافي.
- المحافظة على العلاقات الأسرية وحضور المناسبات فهذا له تأثير إيجابي على رفع درجة التعافي.

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