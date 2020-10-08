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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أهدت 3 آلاف كرتونة غذائية للأسر.. محافظ أسوان يشيد بمساهمات «مستثمري بنبان»

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:40 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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قدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، شكره وتقديره لجهود جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان، بإشراف المهندس هشام الجمل، رئيس مجلس الإدارة، والتي تحرص دائمًا على تفعيل دورها المجتمعي بالمشاركة والمساهمة الجادة لدعم الجهود التنفيذية من خلال توفير السلع والمنتجات الغذائية لتوزيعها للبسطاء من أبناء المحافظة بالقرى المجاورة لهذا المشروع القومي وهي "بنبان والرقبة والمنصورية" بمركز دراو لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم.

وفي ذات السياق، تفقد الدكتور أحمد شعبان، نائب المحافظ، واللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، السيارات التابعة لجمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان، والتي تضم كراتين المواد الغذائية المهداة من الجمعية بإجمالي 3 آلاف كرتونة وتشتمل على العديد من السلع الغذائية الأساسية المعبأة والمغلفة، حيث سيتم توزيعها على الفئات المستهدفة من الأسر الأكثر احتياجًا.

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