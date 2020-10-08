مقتل ثلاثة جنود ماليين في عملية إرهابية شمال البلاد

لقي ثلاثة جنود ماليين مصرعهم، اليوم الخميس، ودمرت سيارتان في عملية إرهابية شمال البلاد.وذكر الجيش المالي، في بيان له، أن ثلاثة من عناصره قتلوا وسيارتين تابعتين له دمرتا، مضيفا أن الفرقة 52 وسرب كورو تعرضا لكمين من قبل الجماعات الإرهابية في بيرغا، على بعد حوالي 21 كيلومترا غرب كورو في منطقة موبتي، مما أسفرعن مقتل ثلاثة جنود وتدمير سيارتين.