تعرف على عروض البيت الفني للمسرح من الخميس حتى السبت

يقدم البيت الفني للمسرح عددا من العروض المسرحية على مسارح الدولة بالقاهرة والإسكندرية للكبار والأطفال أيام الخميس والجمعة والسبت ٨،٩،١٠ أكتوبر، وهي:- القاهرة‎على المسرح القومي بالعتبة، ‎الساعة الثامنة مساء، يقدم عرض "المتفائل" العرض بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبوبكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام، ‎أسعار التذاكر: ١٠٠-٧٠-٥٠-٣٠ جنيه.وعلى مسرح الطليعة "قاعة زكي طليمات"، الساعة السابعة مساء، يومي السبت والأحد، يتم تقديم "يوم أن قتلوا الغناء"، يدور حول صراع ما بين أخوين، فى رحلة البحث عن سبب الوجود وسر الكون والصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية، والتعصب والكراهية من ناحية أخرى، العرض من بطولة ياسر صادق، شادي سرور، طه خليفة، محمد ناصر، ألحان المهدي، هايدي رفعت، حمادة شوشة، آداء صوتي للنجم نبيل الحلفاوي، موسيقى أحمد نبيل، ديكور محمد سعد، ملابس مروة منير، تعبير حركي عمرو باتريك، تأليف محمود جمال، إخراج تامر كرم، أسعار التذاكر: ٣٥ جنيها.وعلى مسرح ملك برمسيس، الساعة الثامنة مساء، يجري تقديم عرض "أحوال شخصية" الذي يتناول حكايات نسائية من خلال ممثلات يسردن معاناتهن التى تسببت في تحولهن من بشر إلى تماثيل، الحكايات تتناول فئات وطبقات مختلفة من المجتمع، كما يطرح العرض مشكلات المرأة فى المجتمع من خلال قهر المرأة للمرأة وهو منظور جديد يناقشه العرض.عرض "أحوال شخصية" بطولة لمياء جعفر، ندا عفيفي، راماج تأليف وأشعار ميسرة صلاح الدين، موسيقي وألحان حازم الكفراوي، ديكور وأزياء أحمد سلمان، إضاءة عز حلمي، غناء بسمة البنداري، وإخراج أشرف حسني، أسعار التذاكر:٢٠ جنيها.وعلى المسرح العائم الصغير بالمنيل، السابعة مساء تُقدم مسرحية "أفراح القبة" العرض عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، العرض بطولة عبدالمنعم رياض، محمد تامر، سمر علام، فاطمة عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح، محمد عبدالقادر، جيهان أنور، يوسف مصطفى، مينا نادر، جورج أشرف، هايدى عبدالخالق، عبير الطوخي، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم إضاءة عمرو الأشرف، تصميم أزياء عبير بدراوي، موسيقى وألحان أحمد نبيل، تصميم حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور، أسعار التذاكر: ٣٠-٥٠ جنيها.- للأطفالعلى مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، الساعة السابعة "٧:٣٠" مساء، يتم تقديم عرض "محطة مصر". وذلك يومي الخميس والجمعة فقط، تدور أحداثه حول فتاة تضل طريقها داخل محطة مصر وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة، العرض من تأليف وأشعار محمد زناتى، أداء صوتي مجدي فكري، فاطمة محمد علي، شادي سرور، محمد عزت، فرح حاتم، شكري عبدالله، محمد الزناتي، عادل عثمان، رضا حسنين، رفعت ريان، وإخراج رضا حسنين، أسعار التذاكر: ٢٥-٣٥ جنيها.وعلى مسرح متروبول بالعتبة، الساعة السابعة "٧:٠٠" مساء، عرض "حواديت الأراجوز".تأليف راندة إبراهيم، بطولة راندا قطب، عادل الكومي، محمود عامر، عادل خلف، مجدي عبيد، مصطفى عبدالفتاح، خالد نجيب، محمد البسيوني، حمزة عبد الله، عادل ماضي، أشعار فوزى المليجى، موسيقي وائل عوض، ديكور وأزياء إيمان الشيخ، ماسكات مجدي ونس، إخراج محسن العزب أسعار التذاكر: ٣٥ جنيها.على مسرح بيرم التونسي بالشاطبي الساعة السابعة والنصف "٧:٣٠" مساء يتم تقديم عرض "فرحة ما تمت".تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي حول وكالة فضاء تستطيع تصنيع مركبة فضائية لغزو الفضاء والبحث عن سبل جديدة لحياة البشرية بعيدا عن الأوبئة التي انتشرت في كوكب الأرض، يتعرض العرض خلال الأحداث لقضية أزلية هي صراع الرجل والمرأة.العرض المسرحى "فرحة ما تمت" بطولة حسن عبدالفتاح، أحمد الحلواني، احمد جابر، ميليسا رافت، مهند مختار، إسلام وسوف، عبد الرحمن طارق، تأليف موسيقي محمد شحاته، ديكور رشا غطاس، مخرج مساعد هاجر الحديني، مخرج منفذ إبراهيم أحمد، تأليف وإخراج أحمد جابر، أسعار التذاكر:١٥،٢٥،٥٠جنيها.