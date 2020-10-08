نتنياهو يطرح خطة لإحضار 2000 يهودي من إثيوبيا إلى إسرائيل

أعلن مكتب بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيطرح، الإثنين المقبل، خطة على حكومته حول سبل إحضار ألفي شخص من «يهود الفلاشا» من إثيوبيا إلى إسرائيل.وقال أوفير جندلمان، المتحدث باسم نتنياهو، اليوم الخميس، إن الأخير سيطرح خطة لجلب ألفي يهودي من إثيوبيا إلى إسرائيل خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن نتنياهو عمل خلال السنوات الأخيرة على جلب الآلاف من أبناء الفلاشا إلى تل أبيب.وأعلنت وزارة الهجرة لدى الاحتلال الإسرائيلي، الشهر الماضي، أنها تدرس عودة ألفي يهودي إثيوبي إلى إسرائيل، على أن تتم تلك الخطوة قبل نهاية عام 2020.وكان رؤوفين ريفلين، رئيس الاحتلال الإسرائيلي، أجرى زيارة إلى إثيوبيا عام 2018.