يوم حصاد لحقل إرشادي مزروع بمحصول الأرز في الشرقية

أعلن المهندس علي لاشين، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، عن تنفيذ يوم حصاد لحقل إرشادي مزروع بمحصول الأرز بقرية السدس التابعة لرئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية، وذلك ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية.جاء ذلك بحضور الدكتور السعيد حماد المدير التنفيذي لمشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، والدكتور علاء الدين خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور حمدى جامع رئيس الادارة المركزية للإرشاد والدكتور محمود أبو يوسف رئيس قسم بحوث الأرز بسخا ومديري الإرشاد الزراعى بمحافظات "الدقهلية - كفر الشيخ - الغربية - البحيرة"، وعدد من أخصائي الأرز والمزارعين المتميزين بهذه المحافظات.وقال وكيل وزارة الزراعة إنه تم تكريم المهندس جمال أحمد كمال مدير الإرشاد الزراعي بالمديرية والمهندس هانى صلاح أخصائي الأرز بالمحافظة، وعدد من أخصائي الأرز والمزارعين المتميزين بمحافظات الدقهلية وكفر الشيخ والغربية والبحيرة.وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن المديرية مع بداية موسم زراعة المحاصيل الصيفية حرصت على تنفيذ ندوات إرشادية حقلية بصفة مستمرة، وذلك في إطار مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، وذلك بالتعاون مع الباحثين بأقسام بحوث الأراضي والمياه والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي وبحضور عدد من المزارعين بهدف توعيتهم بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية والتعريف بطرق حماية المحاصيل من الآفات الضارة ومكافحتها وطرق الفحص المستمر للزراعات كما تم مناقشة أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية المحاصيل الصيفية.