قومي المرأة بالمنيا: استخرجنا 13 ألف بطاقة رقم قومي خلال 3 أشهر

قالت الدكتورة منال أبو سمرة مقرر فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة المنيا، إن المجلس نجح في استخراج 13 ألف بطاقة رقم قومى للسيدات المعيلات على مستوى مراكز وقرى المحافظة خلال 3 أشهر منذ يوليو الماضي وحتى نهاية سبتمبر المنصرم.وأشارت أبو سمرة في بيان أصدره المجلس اليوم، إلى أن المجلس مستمر في تنفيذ برنامج المواطنة وقبول الآخر والتعايش السلمي بالتعاون مع كافة الجهات المنفذة من التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والثقافة والوحدات المحلية والشباب والرياضة والصحة والتموين.ولمحت أبو سمرة إلى أن المجلس أقام أمس ولمدة يومين لقاءات بقرى صندفا وشيم البحرية واشروبة بمركز مغاغة شمال المحافظة، تناولت التعريف بالمواطنة وقبول الآخر. والتعايش السلمي ودور المجلس القومي للمرأة في تقديم الخدمات الاجتماعية للمرأة المعيلة والأسر الفقيرة.وتحدثت فيها وردة وزير عضو المجلس بالمنيا وحضرها عدد كبير من أبناء تلك القرى، والتي تعد من القرى الأكثر احتياجا والقرى الفقيرة ضمن 88 قرية على مستوى المحافظة.