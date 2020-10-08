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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عودة 432 لاجئًا سوريًا من لبنان خلال 24 ساعة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:50 م
عودة لاجئًا سوريًا
عودة لاجئًا سوريًا
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أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 432 لاجئا (منهم 130 امرأة و220 طفلا) عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان، عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.

وأفاد بيان للمركز الروسي، اليوم الخميس، بأنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة، مشيرا أيضا إلى عدم عودة نازحين خلال الفترة ذاتها إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا.

وأضاف بيان المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت، خلال الــ24 ساعة الأخيرة، بتطهير 1.9 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينتي جاسم والحارة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 17 عبوة ناسفة قابلة للانفجار.

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