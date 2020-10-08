الكرملين: إحصائيات تفشي «كورونا» في روسيا تثير القلق

أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يعتبر الإحصائيات الخاصة بفيروس "كورونا" في روسيا تستدعي القلق البالغ، مؤكدا أنه يتعين الالتزام باتخاذ الاحتياطات.وقال بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الخميس: "إن قادة الأقاليم الروسية هم أفضل من يرى الوضع الحقيقي على الأرض".وأضاف: "أنتم تعلمون أن الأقاليم تواصل ممارسة صلاحياتها الخاصة في ظروف تفشي الوباء التاجي"، موضحا أن الإحصائيات تعتبر سببا لقلق بالغ.وتابع المتحدث الصحفي للكرملين: "الأهم أن هذه البيانات والإحصاءات عن تفشي المرض تدعونا إلى العمل للتعبئة الداخلية من قبل كل واحد منا، لأنه إذا لم يستخلص كل منا بنفسه استنتاجات مما يحدث، فالأرقام ستزداد بشكل أسرع".وأكد بيسكوف أنه تم القيام بتعبئة قطاع الصحة وتعديل النشاط الذي يمارسه، لتلبية الاحتياجات الخاصة بمكافحة الوباء، لافتا إلى أن هذا جرى بُناء على دروس الفترة من مارس إلى مايو هذا العام.