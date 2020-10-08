تشميع 3 مراكز دروس خصوصية ببورسعيد

شنت أحياء محافظة بورسعيد، حملات مكثفة، اليوم الخميس، لغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية، حفاظًا على صحة الطلاب، وتنفيذًا لتوجيهات الدولة بمنع الدروس الخصوصية.وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 3 مراكز دروس خصوصية في مساكن الحزب بمدينة بورفؤاد، وفي نطاق حي الشرق، وبمنطقة قشلاق السواحل في حي المناخ.ومن جانبه، أكد الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ، أن الحملات تأتي في إطار الجهود المكثفة التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية لمتابعة وغلق مراكز الدروس الخصوصية، لتخفيف العبء عن الطلاب وأولياء أمورهم، كذلك ضمن الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة الطلاب.