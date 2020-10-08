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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحصين 79 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالشرقية

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:33 م
الدكتور بركات محمد
الدكتور بركات محمد علي
سارة الوردانى
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أوضح الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه يتم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وتعريف المربين بالمرض وأعراضه، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك، مشيرًا إلى أنه تم تحصين (79 ألف و407 رؤوس ماشية)، ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع في الفترة من 19 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2020، وترقيم 8 آلاف و701 رأس ماشية خلال الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، في بيان، أنه يتم الفحص الظاهري للتأكد من صحة الحيوانات ومتابعة عمليات الترقيم وبطاقات التحصين، فضلًا عن تشديد الإجراءات الرقابية في الأسواق للسماح بدخول الحيوانات المرقمة والمحصنة والسليمة فقط للأسواق.

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