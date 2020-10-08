محافظ بورسعيد يستقبل أسرتي شهيدين ويوجه بالاستجابة لمطالبهم

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اثنين من أسر الشهداء ببورسعيد، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد، لبحث مطالبهم والتوجيه باتخاذ اللازم على الفور، وذلك بحضور عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد.واستمع محافظ بورسعيد إلى مطالب أسر الشهداء ووجه السكرتير العام المساعد بالاستجابة على الفور لمطالبهم واتخاذ اللازم، وبحث شكواهم.وقال الغضبان: "إننا نقدم كافة الدعم لأسر الشهداء، فهم يضحون بأرواحهم فى سبيل حماية الوطن وأبنائه ونحن جميعا نقدر هذه التضحية، ونسعى جاهدين للاستجابة لأى مطالب لأسرهم نظرا لما قدموه من تضحيات غالية فى سبيل الحفاظ على الوطن وأراضيه".