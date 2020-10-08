ضبط كمية من «حفاضات الأطفال» منتهية الصلاحية داخل مخزن في المنيا

تمكنت حملة رقابية للتفتيش على مخازن الأدوية ومصانع البوتاجاز بمركز ومدينة المنيا، من ضبط كمية من "حفاضات الأطفال" منتهية الصلاحية بأحد المخازن.كان العميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، وجّه النواب بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق للتأكد من سلامة المنتجات المقدمة للمواطنين.وشنت الوحدة المحلية حملة مكبرة، برئاسة الدكتور رجب قياتى نائب رئيس المدينة، ضمت كلا من الدفاع المدني والتموين والأمن الصناعي والمخلفات الصلبة إدارة البيئة والتفتيش الإداري وحى غرب المدينة، للتفتيش على شركات الأدوية والمخازن التابعة لها، ومستودع البوتاجاز ومخزن البوتاجاز بالحي، حيث تمكنت الحملة من رصد مخالفات بأحد مخازن الأدوية والتحفظ على حفاضات للأطفال منتهية الصلاحية بحي غرب المدينة.وأكد نائب رئيس المركز أن الوحدة المحلية مستمرة في شن تلك الحملات قيامًا بدورها فى الحفاظ على صحة المواطنين، والتأكد من جودة المنتجات والسلع المقدمة لهم.