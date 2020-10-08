إطلاق الإعلان الترويجي لمسلسل «طبق الأصل» قبل عرضه

أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل "طبق الأصل"، من بطولة النجم عباس النوري، الإعلان الأول للمسلسل الجديد تمهيدا لطرحه 12 أكتوبر الجاري.المسلسل الجديد من بطولة ميلاد يوسف، ونور علي، وهبة نور، وفايز قزق، ومحمد خير الجراح، وترف التقي، وجلال شموط، ومحمد قنوع، وعهد ديب، ورشا إبراهيم، ومن كتابة سلام الكسيري، وإخراج علي محيي الدين.وكان طاقم العمل انتهى من التصوير خلال الفترة الماضية في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم، من خلال قصة تقدم دراما مختلفة وجريئة، ومن المنتظر أن يحدث المسلسل ضجة في الشارع العربي لما للمسلسل من جرأة كبيرة، وتتلخص أحداث "طبق الأصل" في 10 حلقات فقط.