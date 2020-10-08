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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دراسة جديدة: كورونا غير سلوكيات التسوق عبر الإنترنت

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:26 م
سلوكيات التسوق
سلوكيات التسوق
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أظهرت دراسة أصدرها مجلس التجارة والتنمية التابع للامم المتحدة أونكتاد، اليوم، بالمشاركة مع احدى الشركات السويسرية المتخصصة أن سلوكيات التسوق عبر الإنترنت قد تغيرت بسبب وباء كورونا، فقد شهدت عملياته تسريعا نحو عالم عالمي اكثر.

وأشارت الدراسة إلى أن التغيرات تلك من المحتمل ان يكون لها تاثيرات دائمة واستندت إلى استطلاع للرأى شمل حوالى 3700 مستهلك فى تسعة اقتصادات ناشئة ومتقدمة غطت البرازيل والصين والمانيا وايطاليا وجمهورية كوريا والاتحاد الروسى وجنوب افريقيا وسويسرا وأدى جائحة كوفيد -19 إلى تسريع التحول نحو عالم رقمي أكثر.

وأظهر استطلاع حديث للمستهلكين عبر الإنترنت أن التغييرات في سلوكيات التسوق عبر الإنترنت من المحتمل أن يكون لها تأثيرات دائمة ان اكثر من نصف المشتركين وفى اعقاب الوباء يتسوقون الآن عبر الإنترنت وبشكل متكرر ويعتمدون على الانترنت اكثر للحصول على الاخبار والمعلومات إالمتعلقة بالصحة والترفيه الرقمى.

وأشار الاستطلاع إلى أن المستهلكين فى الاقتصادات الناشئة حققوا اكبر تحول فى التسوق عبر الانترنت.

وذكرت الدراسة أن مشتريات المتسوقين عبر الانترنت ارتفعت، لكن فى الوقت ذاته فقد انخفض انفاقهم، كما أكد الاستطلاع ان عمليات الشراء عبر الانترنت زادت بنسبة 10 % عبر معظم فئات المنتجات.

وقال "اونكتاد" إن اكبر الربحين من ذلك هو قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والالكترونيات والادوية والتعليم والمنتجات المنزلية ومستحضرات التجميل فئات العناية الشخصية.

ولفتت الدراسة إلى ان المستهلكين فى كل من الاقتصادات الناشئة والمتقدمة قاموا بتاجيل النفقات الاكبر مع تركيز ملحوظ فى الاقتصادات الناشئة بشكل اكبر على المنتجات الاساسية ونوهت الى ان قطاع السياحة والسفر عانى من اقوى الانخفاضات حيث انخفض متوسط الانفاق لكل متسوق عبر الانترنت بنسبة 75 %.

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