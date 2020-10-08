محكمة العدل الأوروبية تؤيد حظر فرنسا بعض المبيدات

قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، بضرورة توخي الحذر عندما يتعلق الأمر بحماية النحل، حيث توصلت إلى أن فرنسا لم تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي عندما حظرت استخدام بعض المواد الكيميائية التي تعتبر ضارة بالنحل.ويعود الخلاف القانوني بين "الجمعية الفرنسية لحماية المحاصيل" وفرنسا إلى عام 2018، عندما حظرت الحكومة بعض المبيدات الحشرية من مجموعة "نيونيكوتينويد".ورفعت جمعية حماية المحاصيل دعوى أمام المحكمة، بحجة أن المرسوم الفرنسي لا يتوافق مع لائحة الاتحاد الأوروبي بشأن مجموعة "نيونيكوتينويد".إلا أن المحكمة، التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها، قضت، اليوم الخميس، بأن فرنسا قدمت أدلة كافية على أن مرسومها كان ضروريا للتخفيف من "مخاطر جسيمة على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة".