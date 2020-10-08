تطوير منطقة «نيركو» بالقاهرة ورفع كفاءتها

تواصل محافظة القاهرة أعمال التطوير داخل الأحياء برفع كفاءتها وصيانتها والعمل على تجميلها، ووجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بالمرور على منطقة "منزل نيركو" من طريق الاوتوستراد بمشاركة المؤسسات المجتمعية.وأوضحت "عبدالمنعم" أن أعمال تطوير على يسار ويمين المنزل تمت بتركيب انترلوك جديد وزيادة التشجير، ووضع مقاعد بالحديقة وصيانة أعمدة الإنارة وزيادتها.واقترحت نائب المحافظ بتركيب "سبوتات" ضوئية عند نهاية المنزل من جهة اليسار، وضع احواض زهور ذات شكل جمالى مميز تطل على شارع الزهراء الرئيسى.وشددت على زيادة التشجير والتأكد من وجود مصدر دائم للمياه للإبقاء على المزروعات حية على أنه سيتم إعادة تركيب الجزء المتهدم من السور بالمنطقة في وقت قريب.